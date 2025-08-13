Sport anuncia empréstimo de zagueiro Chico ao Hapoel Tel Aviv

Nesta quarta-feira, o Sport anunciou o empréstimo do zagueiro Chico ao Hapoel Tel Aviv, de Israel. A equipe pernambucana recebeu US$ 100 mil (R$ 539 mil) pela negociação.

O empréstimo de Chico vai até junho de 2026 e inclui opção de compra pelo Hapoel Tel Aviv, mas os valores de uma possível negociação não foram divulgados.

O departamento de futebol oficializa o empréstimo do zagueiro Chico ao Hapoel Tel Aviv, de Israel. O clube israelense pagará US$ 100 mil ao Sport pela cessão do atleta até junho de 2026. O contrato prevê uma opção de compra. O Leão agradece ao atleta pelos relevantes serviços... pic.twitter.com/gMYGala7R5 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) August 13, 2025

Revelado nas categorias de base do Sport, Chico foi promovido à equipe profissional em 2019. Em suas sete temporadas pelo clube, o zagueiro entrou em campo 150 vezes e conquistou quatro Campeonatos Pernambucanos.

Chico foi uma peça fundamental no início da temporada atual do Sport. O zagueiro marcou gol e converteu seu pênalti na decisão do Pernambucano contra o Retrô-PE. Também foi titular na eliminação nas quartas da Copa do Nordeste e nas 13 primeiras rodadas do Brasileirão. Porém, nos últimos jogos, o defensor não foi relacionado. O técnico Daniel Paulista deve seguir com Ramon Menezes e Rafael Thyere como dupla de zaga titular.

Fase do Sport

Apesar de vencer pela última partida do Campeonato Brasileiro, a fase do Sport continua ruim. A equipe amarga a lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos e somente um triunfo.

O Sport volta a campo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o São Paulo na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.