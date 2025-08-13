Sorte de campeão? Comentaristas analisam empate do SPFC na Libertadores

O empate com o Atlético Nacional (COL) pela Copa Libertadores é uma demonstração de sorte de campeão do São Paulo? No Fim de Papo, Alicia Klein e Rodrigo Mattos debateram o tema.

A igualdade sem gols no jogo de ida das oitavas de final, na Colômbia, teve dois pênaltis perdidos pelos donos da casa, além de duas bolas na trave.

Alicia: Sorte ajuda para ser campeão

Se um empate fora de casa no mata-mata de Libertadores já é um bom resultado, um empate que poderia ter sido 2 ou 4 a 0 [contra] é um ótimo resultado. O Crespo tem lições a aprender e tem muito a comemorar. Dá para abraçar um pouco a ideia de que a camisa pesa.

Sorte também ajuda. Para ser campeão, um time também precisa de sorte. E o São Paulo hoje contou com a competência do Rafael e também com a incompetência do Atlético Nacional, que teve muitas chances para matar o confronto e não conseguiu.

Alicia Klein

Mattos: São Paulo deve se preocupar no segundo jogo

É mata-mata e, se não for um time muito mais fraco - não é o caso do São Paulo - pode sonhar [com o título], sim. O Rafael tem muito mérito no pênalti, mas o Cardona telegrafou os dois pênaltis. Deixou claro onde ia bater nas duas vezes.

A preocupação para o São Paulo no segundo jogo é que o time do Crespo marca individual, perseguindo o adversário. E o Atlético Nacional é forte nos duelos individuais. Isso talvez explique o domínio de hoje.

Rodrigo Mattos

