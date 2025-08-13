Só a grana interessa? Khamzat Chimaev minimiza importância de legado no UFC

Neste sábado (16), Khamzat Chimaev pode conquistar seu primeiro título no principal evento de MMA do mundo. O russo, que ainda ostenta um cartel invicto na modalidade, enfrenta o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis na luta principal do UFC 319, em Chicago (EUA), em disputa válida pelo cinturão da categoria. Mas, aparentemente, a questão esportiva tem pouca importância para 'Borz', como é conhecido.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Khamzat Chimaev deixou claro que encara sua carreira como lutador do UFC apenas como uma forma de prover para sua família. A construção de um legado esportivo, segundo o russo, fica em segundo plano entre as suas prioridades.

"Eu não ligo para essa m*** (de legado). Eu vim aqui, vou pegar o dinheiro e ir para casa ser feliz. Legado e essas coisas, eu não ligo para isso. Há coisas mais importantes na vida, minha família. Como eles vão se lembrar de mim é o que importa", afirmou Chimaev.

Favorito

Mesmo no papel de desafiante ao título, Khamzat Chimaev desponta como favorito nas bolsas de apostas para o confronto contra Dricus du Plessis na luta principal do UFC 319, neste sábado. Na abertura do mercado, o russo apareceu com a 'odd' (probabilidade) de -190, enquanto o atual campeão surgiu como zebra, com a odd inicial de +165.

