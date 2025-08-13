Topo

Sequência de Neymar no Santos empolga? Musetti analisa

do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 17h55

Diante do Cruzeiro, Neymar completou seis jogos seguidos com 90 minutos em campo, uma marca inédita na atual passagem pelo Santos. Na Live do Clube, Lucas Musetti avaliou o desempenho do jogador na sequência.

A última vez que Neymar havia disputado seis partidas praticamente completas foi em agosto de 2022, quando ainda defendia o PSG (FRA). O camisa 10 pode ampliar a marca no próximo domingo (13), quando o Santos recebe o Vasco, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Santos finalmente conseguiu a sequência sem lesões sonhada para o Neymar. [...] Tecnicamente, o Neymar oscila: o jogo contra o Juventude foi bom, contra o Cruzeiro, nem tanto. O jogo contra o Mirassol foi ruim; contra o Inter, mais ou menos; contra o Sport, mais ou menos. Mas são vários jogos seguidos para o Neymar, algo que a gente não imaginava há alguns dias - ele caía no chão e o torcedor ficava apreensivo.

Antes, era o Neymar tecnicamente gênio e mal fisicamente. Hoje, a preocupação é técnica. Ele superou os problemas físicos, mas a expectativa é: 'Cadê o Neymar? Cadê aquele gol de gênio que ainda não saiu? E o drible mais desconcertante? [...] Internamente, diz-se que a capacidade física do Neymar subiu para 80% - é a junção de valências, equilíbrio muscular, força muscular, velocidade. Junta-se todos esses critérios e faz um gráfico. O Neymar foi de 40% para 80%.
Lucas Musetti

