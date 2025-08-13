Sequência de Neymar no Santos empolga? Musetti analisa

Diante do Cruzeiro, Neymar completou seis jogos seguidos com 90 minutos em campo, uma marca inédita na atual passagem pelo Santos. Na Live do Clube, Lucas Musetti avaliou o desempenho do jogador na sequência.

A última vez que Neymar havia disputado seis partidas praticamente completas foi em agosto de 2022, quando ainda defendia o PSG (FRA). O camisa 10 pode ampliar a marca no próximo domingo (13), quando o Santos recebe o Vasco, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Santos finalmente conseguiu a sequência sem lesões sonhada para o Neymar. [...] Tecnicamente, o Neymar oscila: o jogo contra o Juventude foi bom, contra o Cruzeiro, nem tanto. O jogo contra o Mirassol foi ruim; contra o Inter, mais ou menos; contra o Sport, mais ou menos. Mas são vários jogos seguidos para o Neymar, algo que a gente não imaginava há alguns dias - ele caía no chão e o torcedor ficava apreensivo.

Antes, era o Neymar tecnicamente gênio e mal fisicamente. Hoje, a preocupação é técnica. Ele superou os problemas físicos, mas a expectativa é: 'Cadê o Neymar? Cadê aquele gol de gênio que ainda não saiu? E o drible mais desconcertante? [...] Internamente, diz-se que a capacidade física do Neymar subiu para 80% - é a junção de valências, equilíbrio muscular, força muscular, velocidade. Junta-se todos esses critérios e faz um gráfico. O Neymar foi de 40% para 80%.

