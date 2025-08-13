São Paulo x Realidade Jovem: veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista feminino
Nesta quarta-feira, o São Paulo recebe o Realidade Jovem, pela sexta rodada do Campeonato Paulista feminino. A bola vai rolar a partir das 18 horas (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia.
Onde assistir
A partida vai ter transmissão exclusiva pelo Canal Uol e Uol Play
Como chegam as equipes?
No último sábado, o São Paulo ficou no empate sem gols com a Ferroviária, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino, na Arena Fonte Luminosa.
No Campeonato Paulista feminino, o Tricolor Paulista ocupa a 3ª posição, com nove pontos conquistados, três atrás do líder Corinthians.
Por outro lado, o Realidade Jovem eliminou o Pinda, na última quarta-feira, pela terceira rodada da Copa do Brasil feminina, no Estádio Dr. Antônio Pinheiro Júnior. Após 1 a 1 no tempo normal, a equipe de São José do Rio Preto venceu por 4 a 2 nos pênaltis.
No entanto, o Realidade Jovem é o lanterna do Campeonato Paulista, com apenas um ponto somado.
Arbitragem
Não foi divulgado.