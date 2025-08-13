Topo

São Paulo x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

São Paulo vai em busca de mais uma vitória no Paulistão Feminino Imagem: hony Inácio e Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão
Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 05h30

O São Paulo enfrenta o Realidade Jovem na noite de hoje, às 18h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube). A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Livia Camillo.

O Tricolor é o terceiro colocado na classificação, com nove pontos somados. Embalado por duas vitórias seguidas, o São Paulo venceu o Taubaté por 1 a 0 na última rodada.

Realidade Jovem é o lanterna com apenas um ponto somado. No último compromisso, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro.

São Paulo x Realidade Jovem -- Paulistão Feminino

  • Data e hora: 13 de agosto, às 18h (de Brasília)
  • Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)
  • Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube)

