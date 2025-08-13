São Paulo x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino
O São Paulo enfrenta o Realidade Jovem na noite de hoje, às 18h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube). A narração será de Vivi Falconi e comentários de Milly Lacombe e Livia Camillo.
O Tricolor é o terceiro colocado na classificação, com nove pontos somados. Embalado por duas vitórias seguidas, o São Paulo venceu o Taubaté por 1 a 0 na última rodada.
Realidade Jovem é o lanterna com apenas um ponto somado. No último compromisso, a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro.
São Paulo x Realidade Jovem -- Paulistão Feminino
- Data e hora: 13 de agosto, às 18h (de Brasília)
- Local: CFA Laudo Natel, em Cotia (SP)
- Transmissão: Canal UOL (TV fechada), UOL Play (streaming) e UOL Esporte (narração no YouTube)
