São Paulo tem avião que facilita recuperação dos jogadores; Hernan explica

O São Paulo conta com um avião fretado que ajuda no processo de recuperação física dos jogadores, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, o Tricolor tem voado numa aeronave que passou por mudanças internas para facilitar os tratamentos depois dos jogos.

O São Paulo tem uma parceria desde o ano passado com a Sideral, uma empresa aérea, e freta qualquer voo do Brasileiro. Pode ser ponte aérea Rio-São Paulo, pode ser Campinas, o São Paulo vai de avião e volta logo após a partida. É uma parceira que o clube firmou e que tem sido muito importante na recuperação dos atletas pós-jogo.

Normalmente, são três poltronas por fileira no avião comercial. Esse avião foi totalmente adaptado, foi desenhado com o clube, se retirou uma das cadeiras e ficaram duas, como se fosse um avião de business.

E aí você consegue levar o elenco inteiro e recuperar os jogadores, os terapeutas levam os equipamentos e você já vai fazendo a recuperação dos atletas.

André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra