Topo

Esporte

Paulistão Feminino: São Paulo bate lanterna em casa com ajudinha de goleira

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 19h52

O São Paulo usou um time alternativo diante do lanterna Realidade Jovem em Cotia e, mesmo com as ausências, conseguiu vencer por 1 a 0 e assumir a vice-liderança provisória do Paulistão Feminino. Karla Alves, em cobrança de falta, contou com ajudinha da goleira para marcar o único gol da partida.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 12 pontos, dois a mais que o Palmeiras — que ainda joga na rodada —, ficando atrás apenas do Corinthians. Já o time do interior estacionou com apenas 1 ponto e segue em último na tabela.

Os times voltam a jogar pelo estadual na semana que vem. O São Paulo encara a Ferroviária em Araraquara, enquanto o lanterna Realidade Jovem recebe o Corinthians em São José do Rio Preto.

Relacionadas

Corinthians vence Ferroviária e abre cinco pontos na ponta do Paulistão Feminino

São Paulo encara o Fla nas 8ªs da Copa do Brasil feminina; veja confrontos

São Paulo martela, martela, martela... e faz

O jogo até começou com as mandantes encurralando a equipe do interior, mas a falta de eficácia prejudicou o Tricolor. Yasmin, em escanteio, cabeceou para fora, enquanto Jé Soares parou em defesa de Mell Beatriz — a goleira, aliás, voltou a aparecer em chute da quase xará Ana Beatriz.

Um erro da zaga do Realidade Jovem gerou o melhor momento da 1ª etapa: uma bola no travessão. Leticia rebateu mal e cedeu a posse para Vitorinha, que ajeitou para Ana Beatriz. A meia tentou encobrir Mell Beatriz, mas parou na trave.

O 2º tempo começou com o São Paulo abrindo o placar com Karla Alves, que caprichou em uma cobrança de falta de muito longe e contou com uma "ajudinha" de Mell Beatriz para balançar as redes: 1 a 0.

Aos poucos, o ritmo foi diminuindo, e o Tricolor controlou o resultado valorizando a posse de bola diante de um adversário já sem forças para atacar até o apito final.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Italo Ferreira se garante no Finals do Circuito Mundial de Surfe ao lado do líder Yago Dora

Transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional pela Libertadores: veja onde assistir

Escalações: Flamengo aposta em Bruno Henrique; Inter vai de Tabata

Flamengo terá Bruno Henrique titular e Pedro no banco contra o Inter; veja escalações

São Paulo bate Realidade Jovem e assume vice-liderança do Paulista feminino

Universitario-PER x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Paulistão Feminino: São Paulo bate lanterna em casa com ajudinha de goleira

Corinthians soma mais de R$ 90 milhões em quatro condenações e pode agravar transfer ban

Com Ancelotti, Seleção intensifica planejamento para a Copa do Mundo

Corinthians: Lesão de Yuri compromete Copa do Brasil? Comentaristas opinam