Paulistão Feminino: São Paulo bate lanterna em casa com ajudinha de goleira

O São Paulo usou um time alternativo diante do lanterna Realidade Jovem em Cotia e, mesmo com as ausências, conseguiu vencer por 1 a 0 e assumir a vice-liderança provisória do Paulistão Feminino. Karla Alves, em cobrança de falta, contou com ajudinha da goleira para marcar o único gol da partida.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos 12 pontos, dois a mais que o Palmeiras — que ainda joga na rodada —, ficando atrás apenas do Corinthians. Já o time do interior estacionou com apenas 1 ponto e segue em último na tabela.

Os times voltam a jogar pelo estadual na semana que vem. O São Paulo encara a Ferroviária em Araraquara, enquanto o lanterna Realidade Jovem recebe o Corinthians em São José do Rio Preto.

São Paulo martela, martela, martela... e faz

O jogo até começou com as mandantes encurralando a equipe do interior, mas a falta de eficácia prejudicou o Tricolor. Yasmin, em escanteio, cabeceou para fora, enquanto Jé Soares parou em defesa de Mell Beatriz — a goleira, aliás, voltou a aparecer em chute da quase xará Ana Beatriz.

Um erro da zaga do Realidade Jovem gerou o melhor momento da 1ª etapa: uma bola no travessão. Leticia rebateu mal e cedeu a posse para Vitorinha, que ajeitou para Ana Beatriz. A meia tentou encobrir Mell Beatriz, mas parou na trave.

O 2º tempo começou com o São Paulo abrindo o placar com Karla Alves, que caprichou em uma cobrança de falta de muito longe e contou com uma "ajudinha" de Mell Beatriz para balançar as redes: 1 a 0.

Aos poucos, o ritmo foi diminuindo, e o Tricolor controlou o resultado valorizando a posse de bola diante de um adversário já sem forças para atacar até o apito final.