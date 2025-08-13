São Paulo tem vaga encaminhada na Libertadores? Colunistas divergem

Após segurar um empate sofrido contra o Atlético Nacional na Colômbia, o São Paulo está com a vaga encaminhada para as quartas de final da Libertadores?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri discordaram sobre o situação do Tricolor no confronto e projetaram a partida de volta no Morumbis.

Lavieri: Classificação do São Paulo está quase sacramentada

Eu ontem assisti ao jogo e falei para o Tironi assim que entrei no estúdio aqui: parabéns, sorte de campeão. A gente poderia estar tranquilamente falando de um Atlético Nacional 3 x 0 São Paulo. Foi realmente um sufoco.

Se a gente analisar a produção do São Paulo, foi muito ruim, mas um resultado incrível, um resultado para comemorar, para você chegar no Morumbi confiante, com 60 mil pessoas apoiando, aquela história de terça-feira de Libertadores é diferente no Morumbi.

Na fase de grupos, o Atlético Nacional não fez absolutamente nada fora de casa. Nada, literalmente perdeu tudo, perdeu todos os jogos que fez fora de casa. Então, no favoritômetro agora, eu coloco o São Paulo como favorito -- a classificação do São Paulo foi quase que sacramentada ontem. É 2 a 0 para o São Paulo semana que vem.

Danilo Lavieri

Arnaldo: São Paulo tomou sufoco e precisa de nova estratégia no Morumbis

O São Paulo do Crespo não passou um sufoco desse nem contra o Flamengo na estreia, quando perdeu por 2 x 0, naquele jogo do Maracanã. O time do Atlético Nacional comprovou o que a gente via na fase de grupos, sobretudo quando joga em casa. Ele ganhou bem do Bahia, ganhou bem do Inter e ganhou bem do Nacional de Montevidéu.

É um time muito forte fisicamente, bem treinado, rápido e que não se intimidou com aquele sistema do Crespo de três zagueiros, que vinha se impondo no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, jogou com três atacantes, anulou a sobra do São Paulo, marcou pressão e deu as cartas no jogo com muita saúde e muita velocidade.

Eu ouvi o Danilo comentar otimisticamente sobre a partida da volta, mas eu lembro o Botafogo porque o São Paulo sobreviveu à partida de ida no ano passado, teve dificuldade na volta, acabou indo para os pênaltis e perdeu a Libertadores no Morumbi.

Não é uma fava contada você vir com 0 a 0, ainda mais contra uma equipe que tem experiência e muita força no contra-ataque, como é o caso do Atlético Nacional. Então, acho que o São Paulo vai ter que, além da força do seu estádio, ter novas estratégias para passar de fase.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra