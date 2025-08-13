São Paulo bate Realidade Jovem e assume vice-liderança do Paulista feminino

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino, o São Paulo recebeu o Realidade Jovem no CFA Laudo Natel, venceu por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança. Karla Alves foi quem balançou as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 12 pontos, passou seu rival Palmeiras e agora ocupa a segunda colocação da tabela. Agora, a equipe só fica atrás do líder Corinthians, que soma 15. Do outro lado, com a derrota, o Realidade Jovem permaneceu com apenas uma unidade, na oitava e última posição.

O São Paulo volta aos gramados no próximo sábado, à 16h (de Brasília), quando recebe a Ferroviária, novamente no Laudo Natel, mas pela partida de volta das quartas do Brasileirão. Na quinta, também às 15h, o Realidade Jovem recebe o Corinthians, pela sétima rodada do Estadual.

O jogo

O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo São Paulo aos 12 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela esquerda, Karla Alves contou com uma falha da goleira adversária para balançar as redes e garantir três pontos ao Tricolor.