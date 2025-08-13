Topo

Esporte

São Paulo bate Realidade Jovem e assume vice-liderança do Paulista feminino

13/08/2025 20h07

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino, o São Paulo recebeu o Realidade Jovem no CFA Laudo Natel, venceu por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança. Karla Alves foi quem balançou as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 12 pontos, passou seu rival Palmeiras e agora ocupa a segunda colocação da tabela. Agora, a equipe só fica atrás do líder Corinthians, que soma 15. Do outro lado, com a derrota, o Realidade Jovem permaneceu com apenas uma unidade, na oitava e última posição.

O São Paulo volta aos gramados no próximo sábado, à 16h (de Brasília), quando recebe a Ferroviária, novamente no Laudo Natel, mas pela partida de volta das quartas do Brasileirão. Na quinta, também às 15h, o Realidade Jovem recebe o Corinthians, pela sétima rodada do Estadual.

O jogo

O primeiro e único gol da partida foi marcado pelo São Paulo aos 12 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de falta pela esquerda, Karla Alves contou com uma falha da goleira adversária para balançar as redes e garantir três pontos ao Tricolor.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Italo Ferreira se garante no Finals do Circuito Mundial de Surfe ao lado do líder Yago Dora

Transmissão ao vivo de Flamengo x Internacional pela Libertadores: veja onde assistir

Escalações: Flamengo aposta em Bruno Henrique; Inter vai de Tabata

Flamengo terá Bruno Henrique titular e Pedro no banco contra o Inter; veja escalações

São Paulo bate Realidade Jovem e assume vice-liderança do Paulista feminino

Universitario-PER x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Paulistão Feminino: São Paulo bate lanterna em casa com ajudinha de goleira

Corinthians soma mais de R$ 90 milhões em quatro condenações e pode agravar transfer ban

Com Ancelotti, Seleção intensifica planejamento para a Copa do Mundo

Corinthians: Lesão de Yuri compromete Copa do Brasil? Comentaristas opinam