Santos divulga parcial de ingressos vendidos para duelo com Vasco no Morumbis

13/08/2025 18h39

O Santos divulgou, na noite desta quarta-feira, uma nova parcial de ingressos vendidos para o duelo com o Vasco, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente Marcelo Teixeira informou que mais de 45 mil bilhetes já foram vendidos.

Na publicação, o mandatário ainda informou o valor da bilheteria: R$ 3.806.005,10.

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Sul

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85,00

Silver: R$ 42,50

Gold: R$ 21,25

Black: Gratuito

Arquibancada Leste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Arquibancada Oeste

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 50,00

Gold: R$ 25,00

Black: Gratuito

Cadeira Superior Norte

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Superior Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Especial Leste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Especial Oeste

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175,00

Silver: R$ 131,25

Gold: R$ 87,50

Black: R$ 43,75

Cadeira Térrea Leste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Sul

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Cadeira Térrea Oeste PCD

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150,00

Silver: R$ 112,50

Gold: R$ 75,00

Black: R$ 37,50

Superior - Cadeira Especial Leste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Superior - Cadeira Especial Oeste

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

