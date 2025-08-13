Santos divulga parcial de ingressos vendidos para duelo com Vasco no Morumbis
O Santos divulgou, na noite desta quarta-feira, uma nova parcial de ingressos vendidos para o duelo com o Vasco, no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente Marcelo Teixeira informou que mais de 45 mil bilhetes já foram vendidos.
Na publicação, o mandatário ainda informou o valor da bilheteria: R$ 3.806.005,10.
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Sul
Inteira: R$ 170,00
Meia: R$ 85,00
Silver: R$ 42,50
Gold: R$ 21,25
Black: Gratuito
Arquibancada Leste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Arquibancada Oeste
Inteira: R$ 200,00
Meia: R$ 100,00
Silver: R$ 50,00
Gold: R$ 25,00
Black: Gratuito
Cadeira Superior Norte
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Superior Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Especial Leste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Especial Oeste
Inteira: R$ 350,00
Meia: R$ 175,00
Silver: R$ 131,25
Gold: R$ 87,50
Black: R$ 43,75
Cadeira Térrea Leste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Sul
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Cadeira Térrea Oeste PCD
Inteira: R$ 300,00
Meia: R$ 150,00
Silver: R$ 112,50
Gold: R$ 75,00
Black: R$ 37,50
Superior - Cadeira Especial Leste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Superior - Cadeira Especial Oeste
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 87,50
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 43,75
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito