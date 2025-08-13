Topo

Esporte

Santos derrota o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão sub-17

13/08/2025 16h35

O Santos conseguiu um belo resultado pelo Brasileirão sub-17. Nesta quarta-feira, o Peixe bateu o São Paulo por 2 a 0, no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, pela 14ª rodada da competição. Os gols do jogo foram marcados por David Nogueira e Benício.

Com a vitória, o Santos ultrapassou o São Paulo na tabela da competição. Agora, o Peixe possui 24 pontos e figura na parte de cima da classificação. Por sua vez, o Tricolor tem 21 pontos.

O Santos volta a campo pela categoria neste sábado, quando enfrenta o SC Paulinense, às 11h (de Brasília), pelo Paulistão sub-17. O São Paulo joga no mesmo dia e horário contra o Meia Noite, também pelo Estadual.

Os gols

Aos 44 minutos do primeiro tempo, Nadson fez um grande jogada individual e finalizou. O goleiro Carlos defendeu, mas no rebote, David Nogueira fez para os Meninos da Vila. Já na segunda etapa, aos 20, o camisa 7 Benício acertou um belo chute rasteiro e ampliou para o Santos.

