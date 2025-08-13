Santos anuncia renovação de contrato com atacante de 18 anos

O Santos renovou o contrato de Mateus Xavier. O novo vínculo do atacante é válido até 31 de julho de 2028.

"É motivo de muita alegria estar renovando meu contrato ao lado do presidente, do meu empresário. Primeiramente queria agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, que com certeza vai ficar marcado na minha vida. Agora é seguir trabalhando para ter mais oportunidades", disse.

O Menino da Vila tem 18 anos e fez sua estreia pela equipe profissional em 2024, participando da campanha que recolocou o Alvinegro Praiano na elite do Campeonato Brasileiro. Na partida contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, construiu a jogada do gol da vitória por 1 a 0.

"O Xavier é um atleta especial porque, além de ser um Menino da Vila, ele disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso cria uma identidade e principalmente uma resiliência por parte do atleta. Essa vivência é muito útil para o futuro dele, que tem um talento fantástico e tudo para vencer na carreira. É um orgulho saber que, diante de tantas propostas que ele já estava recebendo, ele disse que não queria ir para nenhum outro clube e que queria jogar no Santos. Isso é um fator decisivo para nós, para prestigiarmos cada vez mais o Xavier e tantos outros meninos, que fazem essa opção de vestir a camisa do Santos", disse o presidente Marcelo Teixeira.

Natural de Ibicaraí, interior da Bahia, Mateus Xavier chegou ao Santos aos 14 anos, depois de se destacar em um torneio em seu estado natal.

"Desde novo, meu pai sempre me falou do Santos, o Santos é referência mundial! Cheguei aqui através de um campeonato em Ibotirama (BA), onde tinha 12 captadores e só não tinha captadores do Santos. Meu empresário foi lá em casa, em Ibicaraí, no interior da Bahia e falou das propostas. Eu falei que não queria nenhuma delas, porque queria ir pro Santos, porque o Santos é o time do meu coração. Graças a Deus hoje estou aqui", finalizou Xavier.