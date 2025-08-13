Santos ameniza problemas e ganha variedade para as pontas

Depois de sofrer no primeiro semestre, o Santos parece ter encontrado uma solução para as beiradas do campo. O técnico Cleber Xavier enfim tem mais de uma opção para os dois lados do ataque.

Na direita, o comandante conta com Barreal, Caballero e Robinho Jr., além de Rollheiser. O camisa 32 costuma jogar mais centralizado, porém também pode atuar aberto. Na esquerda, o clube conta com Guilherme e Barreal.

No último domingo, na vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, fora de casa, os pontas foram cruciais. No gol de empate, Caballero cruzou e Guilherme estufou as redes. Na virada, eles inverteram. O brasileiro enfiou ótimo passe e o paraguaio foi quem saiu para o abraço.

Guilherme, aliás, é um dos principais jogadores do Santos na temporada. Apesar das críticas, o camisa 11 é o artilheiro do time em 2o25, com 13 tentos, sete a mais que os vice-líderes Neymar e Tiquinho Soares. O terceiro colocado é Barreal, com cinco.

Começo difícil

O bom momento dos pontas é um alívio para os torcedores alvinegros, já que a primeira metade da temporada foi difícil. O problema maior sempre foi a direita.

No começo do ano, o Peixe tinha Yeferson Soteldo. O venezuelano, porém, não conseguiu entregar o mesmo futebol de sua primeira passagem pela Vila Belmiro. Além do atual atleta do Fluminense, foram testados alguns outros nomes no setor, como Gabriel Veron, Bontempo, Thaciano e até mesmo Leo Godoy.

Na esquerda, Guilherme sempre foi titular absoluto. O atacante, porém, sofreu uma queda grande de rendimento no Brasileirão e virou alvo de críticas. Agora, depois de brilhar contra o Cruzeiro, ele espera se reencontrar com a boa fase e reconquistar os fãs.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.