Topo

Esporte

Santos ameniza problemas e ganha variedade para as pontas

13/08/2025 05h00

Depois de sofrer no primeiro semestre, o Santos parece ter encontrado uma solução para as beiradas do campo. O técnico Cleber Xavier enfim tem mais de uma opção para os dois lados do ataque.

Na direita, o comandante conta com Barreal, Caballero e Robinho Jr., além de Rollheiser. O camisa 32 costuma jogar mais centralizado, porém também pode atuar aberto. Na esquerda, o clube conta com Guilherme e Barreal.

No último domingo, na vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, fora de casa, os pontas foram cruciais. No gol de empate, Caballero cruzou e Guilherme estufou as redes. Na virada, eles inverteram. O brasileiro enfiou ótimo passe e o paraguaio foi quem saiu para o abraço.

Guilherme, aliás, é um dos principais jogadores do Santos na temporada. Apesar das críticas, o camisa 11 é o artilheiro do time em 2o25, com 13 tentos, sete a mais que os vice-líderes Neymar e Tiquinho Soares. O terceiro colocado é Barreal, com cinco.

Começo difícil

O bom momento dos pontas é um alívio para os torcedores alvinegros, já que a primeira metade da temporada foi difícil. O problema maior sempre foi a direita.

No começo do ano, o Peixe tinha Yeferson Soteldo. O venezuelano, porém, não conseguiu entregar o mesmo futebol de sua primeira passagem pela Vila Belmiro. Além do atual atleta do Fluminense, foram testados alguns outros nomes no setor, como Gabriel Veron, Bontempo, Thaciano e até mesmo Leo Godoy.

Na esquerda, Guilherme sempre foi titular absoluto. O atacante, porém, sofreu uma queda grande de rendimento no Brasileirão e virou alvo de críticas. Agora, depois de brilhar contra o Cruzeiro, ele espera se reencontrar com a boa fase e reconquistar os fãs.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Santos ameniza problemas e ganha variedade para as pontas

Você aprova a contratação de Vitinho no Corinthians? Vote!

Bom futebol ainda pode salvar Abel no Palmeiras? Comentaristas opinam

Transfer ban pode ser bom para o Corinthians? Comentaristas opinam

Crespo reconhece dificuldades do São Paulo, mas minimiza sofrimento em empate: "Situação normal"

Torcidas de Atlético Nacional e São Paulo brigam após partida pela Libertadores

Crespo admite que São Paulo precisa melhorar para eliminar o Atlético Nacional na Libertadores

Sorte de campeão? Comentaristas analisam empate do SPFC na Libertadores

Palmeiras desembarca no Peru para jogo de ida das oitavas da Libertadores

Fluminense supera concorrência do São Paulo e acerta com Igor Rabello

Crespo isenta Cardona, parabeniza Rafael e diz que empate é bem-vindo