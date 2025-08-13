Renato Gaúcho exalta vitória do Fluminense, mas prega cautela para jogo de volta

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, valorizou a vitória de sua equipe no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Na noite da última terça-feira, o Tricolor Carioca venceu o América de Cali por 2 a 1, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

A equipe conquistou uma vantagem mínima para o jogo de volta, que acontece na próxima terça-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (de Brasília).

"Nós sabemos que iríamos encontrar dificuldade. O América já tinha eliminado tanto o Corinthians quanto o Bahia. Conseguimos um gol logo no início, depois ampliamos em seguida. Isso deu uma tranquilidade maior para a nossa equipe. Eu gosto bastante dos jogadores colombianos. Sofremos uma pressão muito grande, mas soubemos sofrer e suportar a pressão do adversário", disse Renato Gaúcho, em coletiva após o jogo.

"Conseguimos um grande resultado, contra uma grande equipe, fora de casa. Nós tínhamos uma partida de 180 minutos. Agora nós temos mais 90 minutos em frente à nossa torcida no Maracanã na próxima terça-feira", completou.

O Fluminense chegou aos gols no primeiro tempo, com Cannobio e Candelo (contra). O time criou oportunidades na etapa final, mas viu o adversário descontar nos minutos finais do jogo.

"Poderíamos ter feito o terceiro gol e praticamente eliminado o América. Mas infelizmente a bola não entrou e tomamos o gol no final. É lógico que deu uma esperança maior para o América. Mas como falei, é uma partida de 180 minutos. Nós conseguimos um bom resultado na Colômbia", afirmou.

Antes do duelo, o time de Renato Gaúcho vira a chave e foca no embate contra o Fortaleza, neste sábado, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h.