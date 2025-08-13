Topo

Esporte

Reforços e contrato longo: o que Sampaoli pede para fechar com Santos

do UOL

Colaboração para o UOL

13/08/2025 17h19

Em um momento de críticas ao trabalho de Cléber Xavier, o Santos abriu negociações com Jorge Sampaoli, técnico que está livre no mercado. Na Live do Clube, Lucas Musetti apontou alguns pedidos do argentino para fechar com o clube da Vila.

A vitória sobre o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão renovou o fôlego do atual treinador santista, mas a diretoria - e muitos torcedores - ainda gostariam de ver Sampaoli, um dos técnicos de passagem recente mais bem-sucedida no clube alvinegro, voltar ao comando.

O Sampaoli pede quatro reforços: dois zagueiros, um volante e um centroavante. Se o Zé Ivaldo ficar, um zagueiro só - o que já é loucura, ninguém quer o Zé Ivaldo e ele pede para ficar. As sugestões que ele deu, pelo que eu ouvi, são todos jogadores que o Santos não tem condição nenhuma de contratar.

Relacionadas

Brasileirão: assista aos gols de todos os jogos da 19ª rodada do torneio

Santos busca melhor sequência com Cleber Xavier e quer embalar virada de chave

Santos mantém Cleber e 'ignora' Sampaoli após vitória contra o Cruzeiro

Ele queria que fossem jogadores para resolver o trabalho dele. Ele não quer criar soluções, quer soluções prontas. Além disso, salário alto, contrato longo. O Marcelo Teixeira [presidente do Santos] tem mais um ano e meio de gestão. O Sampaoli queria que extrapolasse. Comissão técnica com todo mundo, incluindo um gerente de futebol, o que o Santos vê como um problema. O Sampaoli está em baixa no mercado, mas pede como se estivesse em alta.
Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Dana White anuncia evento do UFC na Casa Branca em 2026: 'vai acontecer'

Reforços e contrato longo: o que Sampaoli pede para fechar com Santos

Fora de casa, Palmeiras perde para o Fortaleza pelo Brasileiro sub-17

Após briga na Colômbia, líder de torcida organizada do São Paulo promete clima "hostil" no Morumbis

Flamengo anuncia fim do patrocínio com a Pixbet após quatro anos e busca valorização da camisa

Diogo Jota será homenageado na primeira rodada do Campeonato Inglês

Santos derrota o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão sub-17

Juventude anuncia contratação do lateral direito Igor Formiga, ex-Cruzeiro

Transmissão ao vivo de São Paulo x Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino

Palmeiras se desfaz de 6º jogador pós-Mundial, pode ter novas saídas e busca reposições

Mubadala Brazil SailGP Team se prepara para etapa da Alemanha