Reforços e contrato longo: o que Sampaoli pede para fechar com Santos

Em um momento de críticas ao trabalho de Cléber Xavier, o Santos abriu negociações com Jorge Sampaoli, técnico que está livre no mercado. Na Live do Clube, Lucas Musetti apontou alguns pedidos do argentino para fechar com o clube da Vila.

A vitória sobre o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão renovou o fôlego do atual treinador santista, mas a diretoria - e muitos torcedores - ainda gostariam de ver Sampaoli, um dos técnicos de passagem recente mais bem-sucedida no clube alvinegro, voltar ao comando.

O Sampaoli pede quatro reforços: dois zagueiros, um volante e um centroavante. Se o Zé Ivaldo ficar, um zagueiro só - o que já é loucura, ninguém quer o Zé Ivaldo e ele pede para ficar. As sugestões que ele deu, pelo que eu ouvi, são todos jogadores que o Santos não tem condição nenhuma de contratar.

Ele queria que fossem jogadores para resolver o trabalho dele. Ele não quer criar soluções, quer soluções prontas. Além disso, salário alto, contrato longo. O Marcelo Teixeira [presidente do Santos] tem mais um ano e meio de gestão. O Sampaoli queria que extrapolasse. Comissão técnica com todo mundo, incluindo um gerente de futebol, o que o Santos vê como um problema. O Sampaoli está em baixa no mercado, mas pede como se estivesse em alta.

