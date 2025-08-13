Reforço vai a campo, mas Garro e Gustavo Henrique desfalcam treino do Corinthians

O elenco do Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e deu sequência à preparação para o jogo contra o Bahia, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A imprensa foi liberada para acompanhar parte da atividade, que não contou com a presença de Rodrigo Garro.

O meia argentino ficou na parte interna e não participou do trabalho por conta de um controle de caga, assim como o zagueiro Gustavo Henrique. Héctor Hernández, por sua vez, realizou um treinamento específico com a equipe de fisioterapia, mas não tem lesão.

Yuri Alberto, operado por uma hérnia inguinal na madrugada desta quarta, além de Memphis Depay, André Carrillo e Hugo, entregues ao departamento médico, também não foram a campo.

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior, que assistiu ao aquecimento ao lado do executivo de futebol Fabinho Soldado e do técnico da Seleção Brasileira sub-20, Ramon Menezes, teve notícias positivas. O volante Maycon está em fase final de transição física e participou de quase todo o trabalho de campo. Os jogadores fizeram um exercício de troca de passes e enfrentamento em espaço reduzido.

O atacante Vitinho, recém-contratado, também treinou com os novos companheiros. O reforço, no entanto, dificilmente estará à disposição para a partida diante do Bahia.

A extensa lista de desfalques, principalmente para o setor ofensivo, preocupa Dorival, que tem um elenco curto em mãos e, pelo menos por enquanto, não pode receber novas peças em virtude do transfer ban sofrido pelo clube. Sem contar os lesionados, o treinador também terá a baixa do trio de suspensos Cacá, Angileri e Romero para o próximo compromisso do Corinthians.

O Timão enfrenta o Bahia às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.

A equipe do Parque São Jorge está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupa o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. Nas últimas dez partidas disputadas pela competição, o time alvinegro ganhou somente uma vez.