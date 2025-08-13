Topo

Esporte

Rebeca Andrade mantém ano sabático e fica de fora do Mundial de Ginástica em Jacarta

São Paulo

13/08/2025 20h45

Em uma decisão conjunta com sua equipe técnica, a ginasta campeã olímpica Rebeca Andrade decidiu ficar longe das competições em 2025. Desta forma, a atleta, de 26 anos, está fora do Mundial de Jacarta, na Indonésia, em outubro e vai se concentrar na preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles/2028.

"A gente optou por ela não competir este ano. Dentro do planejamento da Rebeca, este ano seria mais tranquilo. Ativo sim dentro do ginásio, manter a preparação física, a proteção articular de todo o corpo, que ela precisa, fisioterapia, dores crônicas que ela leva, e vai levar talvez até quando parar a ginástica. É muito sacrifício. Vamos manter esse 'destreinamento ativo', que ela possa atender toda essa demanda fora do ginásio. Toda a equipe achou que não era o melhor momento para não tirar ela desse voo de cruzeiro que a gente tá, e tá indo muito bem. Aí sim em 2026 a gente tem compromissos muito importantes. Começa a valer a classificação olímpica - afirmou o técnico Francisco Porath, o Xico, em entrevista ao ge.

Esta é a primeira vez que Rebeca goza de férias desde que passou a competir entre as adultas há dez anos. Sua última competição foi o Campeonato Brasileiro em setembro de 2024. "Tô descansando. Tá sendo bem importante pra mim. Era algo que eu queria há muito tempo, mas eu entendia as minhas prioridades. Então acabei jogando mais pra frente. Mas hoje para mim tá sendo maravilhoso", disse Rebeca, que treina diariamente no Centro de Treinamento do Time Brasil, mas em ritmo moderado.

Quanto ao futuro nas competições, Rebeca permanece com a intenção de não competir mais no solo. Desta forma, ela fica fora das disputas do individual geral. Este aparelho exige muito dos joelhos e causam fortes dores. Rebeca sofreu três cirurgias no joelho direitodevido a lesões no ligamento cruzado anterior (LCA), em 2015, 2017 e 2019.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Sabalenka passa fácil por Bouzas em Cincinnati após batalha com Raducanu e ganha a 50ª do ano

Pan Jr. dia 4: Brasil tem conquistas na ginástica rítmica e badminton

Futebol internacional: Disney+ exibirá mais de 3000 horas ao vivo em catálogo

Polícia identifica suspeito e apreende carro usado em atentado no Palmeiras

Maior passeio ciclístico gratuito de São Paulo acontece no próximo domingo

Vasco faz treino tático e segue preparação para pegar o Santos

Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; Alex Telles projeta o duelo

Ex-membro da Mancha confessa participação em ataque à Academia de Futebol do Palmeiras

Com Corinthians, CBF define tabela completa das quartas da Copa do Brasil

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque projeta duelo contra o Universitario: "Libertadores é diferente"

CBF anuncia datas e locais da Copa do Brasil e Vasco recebe Botafogo em São Januário