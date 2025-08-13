Quem é melhor no cara a cara: Flamengo ou Inter? Colunistas comparam

Quem é melhor no cara a cara: Flamengo ou Inter? No De Primeira, a apresentadora Luiza Oliveira e os colunistas André Hernan e Julio Gomes debateram posição por posição e escalaram o time ideal.

O Mengão teve oito jogadores escolhidos, enquanto o Colorado fiou com três, mas Roger Machado levou a melhor sobre Filipe Luís. Arrascaeta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ficou fora da votação.

O time escolhido no cara a cara ficou assim: Rochet, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Bernabei; Jorginho, Alan e Alan Patrick; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Roger Machado.

Flamengo e Inter se enfrentam hoje às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta acontece na semana que vem, no Beira-Rio.

O Rubro-Negro defende uma invencibilidade contra o Colorado no mata-mata da Libertadores. Nas duas vezes que eles se enfrentaram, em 1993 e 2019, o Fla se classificou com duas vitórias e dois empates.

