Quando começa a Premier League 25/26? Veja tabela da primeira rodada

A temporada da Premier League 2025/2026 começa nesta sexta-feira. O encerramento da competição está previsto para 24 de maio de 2026.

O que aconteceu

Atual campeão, o Liverpool abre a competição em casa na sexta-feira. Os Reds terão pela frente o Bournemouth, às 16h (de Brasília), em Anfield.

Em busca de uma retomada, o Manchester City vai a campo na tarde de sábado. O rival da equipe comandada por Pep Guardiola será o Wolverhampton, fora de casa, às 13h30.

Clássico agita a 1ª rodada. Manchester United e Arsenal duelam no domingo, às 12h30, em Old Trafford.

O Chelsea vai a campo no domingo. O atual campeão do Mundial de Clubes recebe o Crystal Palace, às 10h, em Stamford Bridge.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

15 de agosto (sexta)

16h - Liverpool x Bournemouth

16 de agosto (sábado)

8h30 - Aston Villa x Newcastle United

11h - Brighton x Fulham

11h - Sunderland x West Ham

11h - Tottenham x Burnley

13h30 - Wolverhampton x Manchester City

17 de agosto (domingo)

10h - Chelsea x Crystal Palace

10h - Nottingham Forest x Brentford

12h30 - Manchester United x Arsenal

18 de agosto (segunda)