Quando começa a Premier League 25/26? Veja tabela da primeira rodada
A temporada da Premier League 2025/2026 começa nesta sexta-feira. O encerramento da competição está previsto para 24 de maio de 2026.
O que aconteceu
Atual campeão, o Liverpool abre a competição em casa na sexta-feira. Os Reds terão pela frente o Bournemouth, às 16h (de Brasília), em Anfield.
Em busca de uma retomada, o Manchester City vai a campo na tarde de sábado. O rival da equipe comandada por Pep Guardiola será o Wolverhampton, fora de casa, às 13h30.
Clássico agita a 1ª rodada. Manchester United e Arsenal duelam no domingo, às 12h30, em Old Trafford.
O Chelsea vai a campo no domingo. O atual campeão do Mundial de Clubes recebe o Crystal Palace, às 10h, em Stamford Bridge.
Jogos da 1ª rodada da Premier League
15 de agosto (sexta)
- 16h - Liverpool x Bournemouth
16 de agosto (sábado)
- 8h30 - Aston Villa x Newcastle United
- 11h - Brighton x Fulham
- 11h - Sunderland x West Ham
- 11h - Tottenham x Burnley
- 13h30 - Wolverhampton x Manchester City
17 de agosto (domingo)
- 10h - Chelsea x Crystal Palace
- 10h - Nottingham Forest x Brentford
- 12h30 - Manchester United x Arsenal
18 de agosto (segunda)
- 16h - Leeds United x Everton