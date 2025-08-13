Estreante se redime após falha, PSG bate Tottenham nos pênaltis e é campeão
O PSG conseguiu um empate improvável por 2 a 2, venceu o Tottenham nos pênaltis por 4 a 3 com redenção do goleiro Chevalier e conquistou a Supercopa da Europa, disputada na Itália.
O estreante foi o nome do jogo. Contratado recentemente pelo PSG, o goleiro Chevalier falhou com bola rolando, mas brilhou nos pênaltis ao defender a batida de Van de Ven e contou com um erro de Tel para o título da equipe.
O Tottenham abriu 2 a 0. Os ingleses contaram com gols de Van de Ven e Romero — este com falha de Chevalier — e pareciam ter caminho livre para o título.
O PSG cresceu com os reservas e buscou o empate nos acréscimos. Lee Kang-In fez o primeiro, e Gonçalo Ramos empatou.
A partida reuniu o campeão da Champions League e o da Liga Europa na última temporada.
Os dois times voltam a campo no final de semana. No sábado, o Tottenham recebe o Burnley, às 11h (de Brasília), pela 1ª rodada do Campeonato Inglês. No domingo, o PSG visita o Nantes, às 15h45, pela abertura do Campeonato Francês.
Novo Tottenham sobra contra PSG lento, mas vacila
O Tottenham se mostrou muito mais inteiro durante todo o jogo. A equipe inglesa fez uma pré-temporada completa, realizou seis amistosos e teve tempo para se acostumar ao estilo de jogo do técnico Thomas Frank, recém-contratado após se destacar no Brentford.
Richarlison, titular, foi destaque. O brasileiro participou de quase todas as jogadas ofensivas, ajudou muito na pressão contra a defesa do PSG e teve boas finalizações ao longo do duelo. Ele saiu na metade final do segundo tempo.
O PSG pareceu desligado e cansado. O time francês se reapresentou há menos de uma semana, pouco treinou e praticamente não se encontrou em campo. A equipe não fez nenhum jogo desde a derrota para o Chelsea na final do Mundial de Clubes, há um mês.
Os reservas salvaram diante de um Tottenham que se retraiu. Luis Enrique passou a mexer no time na reta final da partida e contou com as estrelas de Lee Kang-In e Gonçalo Ramos para deixar tudo igual no único momento em que conseguiu pressionar a equipe inglesa, que aparentou estar confortável mesmo quando o placar ficou mais apertado e acabou punida.
E o estreante? Falhou, mas se redimiu
Chevalier fez sua estreia no gol do PSG em meio à saída de Donnarumma. O italiano é o centro de uma polêmica após ter se recusado a renovar o contrato — que vai até junho de 2026 — por se sentir injustiçado, segundo a imprensa europeia. Ele foi afastado pelo técnico Luis Enrique e será negociado. O City aparece como provável destino.
O novo goleiro foi anunciado ao longo da última semana e fazia jogo seguro. Chevalier fez duas boas defesas — uma delas no lance do primeiro gol do Tottenham — mas falhou no segundo.
Chevalier viveu a parte alta da sua noite nos pênaltis. O goleiro foi para os pênaltis em baixa, mas defendeu uma cobrança de Van de Ven viu o cenário mudar.
Lances importantes e gols
Richarlison fica no quase. O atacante brasileiro desarmou Dembélé, tocou para Kudus e recebeu na frente. Ele nem dominou. Finalizou de primeira, no meio, e Chevalier espalmou para escanteio.
Van de Ven coloca o Tottenham na frente: 1 a 0. Vicario alçou uma bola de muito longe na área do PSG. Ela sobrou para Palhinha na pequena área. Ele finalizou a queima-roupa, mas Chevalier defendeu e ela explodiu no travessão. Na sobra, Van de Ven, sem goleiro, mandou para as redes.
Na trave! O Tottenham fez jogada pela direita, e a bola foi alçada na área. Richarlison ganhou da defesa e tocou no canto esquerdo de Chevalier. Ela beijou o pé da trave e não entrou.
Chevalier! Richarlison aproveitou nova saída errada do PSG no começo do segundo tempo, ficou com a bola e soltou a bomba de longe. O goleiro do PSG caiu no canto direito e espalmou.
Romero amplia para o Tottenham em falha de Chevalier: 2 a 0. O time inglês teve falta para cobrar pela direita. Ela foi alçada na segunda trave, e Romero apareceu para testar para o chão. Chevalier caiu para defender, tocou nela, mas acabou espalmando para dentro do gol.
Não valeu! Doué recebeu na área, levou para esquerda e bateu firme, mas Vicario espalmou. Na sobra, Kvaratskhelia finalizou travado e ela sobrou para Fabián Ruiz marcar. O lance foi invalidado por impedimento de Kvaratskhelia no momento do chute de Doué.
Lee desconta para o PSG: 2 a 1. Romero afastou cruzamento vindo da direita, mas deixou ela nos pés de Lee Kang-In. O sul-coreano dominou e soltou o pé cruzado. Ela morreu no canto esquerdo de Vicario.
Providencial! Nuno Mendes ficou com sobra na entrada da área do Tottenham, armou a perna esquerda e soltou a bomba. A bola tinha endereço, mas Romero colocou a cabeça no meio do caminho e mandou para escanteio.
Gonçalo Ramos empata para o PSG: 2 a 2. Dembélé recebeu pela direita nos acréscimos, levou para o fundo e soltou o pé para o meio. Gonçalo Ramos se jogou na bola e completou de cabeça para as redes.
Os pênaltis
O Tottenham largou na frente. Solanke converteu, e Vitinha errou pelo lado do PSG na primeira cobrança. Bentancur e Gonçalo Ramos converteram na sequência.
Chevalier apareceu no pênalti de Van de Ven. O holandês bateu firme, cruzado, mas o goleiro do PSG voou para defender. Dembélé empatou para o PSG na sequência.
O PSG passou na frente na quarta cobrança de cada lado. Tel errou pelo Tottenham, e Lee Kang-In converteu. Nas batidas finais, Pedro Porro fez pelos ingleses, mas Nuno Mendes decretou o título dos franceses.
FICHA TÉCNICA
PSG 2 (4) x (3) 2 TOTTENHAM
Data e horário: 13 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
Competição: Supercopa da Europa
Local: Bluenergy Stadium, em Udine (ITA)
Árbitro: João Pinheiro (POR)
Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
VAR: Tiago Martins (POR)
Gols: Van de Ven (38'/1°T), Romero (2'/2°T), Lee Kang-In (39'/2°T), Gonçalo Ramos (48'/2°T)
Cartões amarelos: Barcola, Pacho, Dembélé (PSG), Richarlison, Danso (TOT)
PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery (Lee Kang-In), Vitinha e Doué (Gonçalo Ramos); Barcola (Mbaye), Kvaratskhelia (Fabián Ruiz) e Dembélé. Técnico: Luis Enrique
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Danso e Van de Ven; Bentancur, Palhinha (Gray) e Kudus (Tel); Sarr (Bergvall), Spence e Richarlison (Solanke). Técnico: Thomas Frank