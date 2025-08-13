Topo

Esporte

Por que jogo do Barcelona em Miami virou tema de polêmica na Espanha

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Como, em amistoso - Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Como, em amistoso Imagem: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

Barcelona

13/08/2025 11h25

A partida entre Barcelona e Villarreal, válida pela LaLiga, pode ser disputada do outro lado do Oceano Atlântico, em Miami, nos Estados Unidos. No entanto, essa possibilidade iniciou um conflito interno, no campeonato e entre os clubes.

Semelhante ao que ocorre com as ligas americanas, como a National Football League (NFL), que realizam partidas da temporada regular fora do País, o Campeonato Espanhol tenta seguir este plano.

O jogo ainda depende de autorização da Fifa e Uefa, mas já conta com o aval dos clubes envolvidos, planejado para o dia 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, em Miami. Nesta semana, no entanto, o Real Madrid manifestou oposição à decisão da LaLiga e da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em apoiar este projeto.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 12, o Real Madrid classificou a medida como contrária ao "princípio essencial de reciprocidade territorial", que prevê equilíbrio nas competições de pontos corridos disputadas em dois turnos - um jogo em casa e outro no campo do adversário. Para o clube, disputar a partida fora da Espanha dá "vantagem esportiva indevida" e compromete a integridade do campeonato.

O texto reforça que qualquer alteração desse tipo deveria contar com aprovação unânime dos clubes participantes, além de respeitar as regras nacionais e internacionais. O Real Madrid também alertou para o risco de abrir "um precedente inaceitável" que poderia permitir exceções motivadas por interesses não esportivos.

O clube anunciou ainda ter tomado três medidas concretas: pediu à Fifa que não autorize o jogo sem o consentimento de todos os times; solicitou à Uefa que reforce o critério adotado em 2018, impedindo partidas de competições nacionais fora do território espanhol; e acionou o Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) para que não conceda a autorização administrativa necessária.

Ao El Chiringuito, da Espanha, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente da CSD, já declarou que irá estudar e analisar o caso, sobre qual caminho deverá ser tomado. "Vamos ver. Quero estudar isso com o procurador do estado e o gerente geral de esportes. Agiremos de acordo com a lei, as regras e as competências. E pensando no interesse geral", afirmou.

Episódio não é inédito

Esta não é a primeira vez em que a LaLiga flerta com a possibilidade de um jogo além do território espanhol. Na temporada 2018/2019, Barcelona e Girona estiveram próximos de levar o confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, para Miami. Os clubes já haviam dado o aval para a experiência, mas ainda precisavam da aprovação de esferas superiores (Fifa e RFEF) para seguir com o projeto.

À época, a LaLiga iniciou uma campanha para promover a partida e convencer os órgãos superiores. "Imaginar Suárez, Coutinho, Stuani, Portu e outros competindo juntos aqui em casa. Uma partida real da Liga, com pontos em jogo, entre os atuais campeões, o Barcelona, e o Girona, em 26 de janeiro de 2019. Só tem um problema. Algumas das pessoas chaves na decisão dizem falsamente que não será bom para o jogo", dizia a petição.

O imbróglio fez com que o Barcelona se retirasse do projeto, já que Fifa e Uefa vinham se mostrando contrárias ao projeto. "O Barcelona estava e está disposto a viajar para Miami e aceitou que os benefícios sejam divididos entre todos os times da primeira e segunda divisão, seguindo os mesmos critérios de distribuição de direitos televisivos, mas considera que, até um acordo ser alcançado entre todos os envolvidos, este projeto não terá como prosperar", afirmou.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Fulham tem interesse em Kevin, ex-Palmeiras e destaque do Shakhtar Donetsk

Inter vence Monza nos pênaltis após empate por 2 a 2; veja gols

Reforço vai a campo, mas Garro e Gustavo Henrique desfalcam treino do Corinthians

Ex-campeão do UFC questiona retorno rápido de Charles do Bronx após nocaute

Jogo do Flamengo hoje (13) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Torcedor do Atlético Nacional faz gestos racistas a são-paulinos durante jogo

Brasileiros são preteridos e ficam sem contrato com o UFC na volta do Contender Series

Corinthians: Yuri Alberto passa por cirurgia e pode perder Dérbi e quartas da Copa do Brasil

Atlético-MG inscreve Alexsander, Biel e Reinier para as oitavas de final da Copa Sul-Americana

Por que jogo do Barcelona em Miami virou tema de polêmica na Espanha

Yuri Alberto passa por cirurgia para corrigir hérnia e desfalca Corinthians