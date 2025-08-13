Polícia identifica suspeito e apreende carro usado em atentado no Palmeiras

A Polícia Civil de São Paulo identificou um suspeito e apreendeu um carro usado no ataque à Academia de Futebol do Palmeiras durante a madrugada do último domingo.

O que aconteceu

A ação da polícia aconteceu hoje, em São Paulo. A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade).

O suspeito foi indiciado pelos crimes de danos, tumulto e periclitação à vida e à saúde de outrem; ou seja, colocar a vida de outra pessoa em risco. Ele admitiu que participou da ação e teve o celular apreendido. Ele foi liberado após prestar depoimento.

Os fogos e bombas usados no ataque à sede do Palmeiras teriam sido comprados para comemorar uma eventual classificação sobre o Corinthians na Copa do Brasil. Como o time foi eliminado, o suspeito, junto de outros conhecidos, decidiu realizar o que foi chamado de "atentado" pelo clube.

O inquérito sobre o caso foi aberto hoje pela Drade. O UOL apurou que o clube quer que seja investigada uma possível participação da torcida Mancha Verde no atentado. O Palmeiras disponibilizou as imagens das câmeras de monitoramento à polícia.

O caso

O ataque à Academia de Futebol aconteceu por volta das 2h30 (de Brasília) do último domingo. Um grupo de seis pessoas atirou fogos e bombas na entrada do local.

Jogadores e membros da comissão técnica do Palmeiras estavam concentrados no local e dormiam no momento do ataque. O time jogaria naquele dia, às 16h, contra o Ceará — o Alviverde venceu o jogo por 2 a 1.

O ataque aconteceu em meio a um momento de tensão no Palmeiras. A equipe foi eliminada pelo Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil e virou alvo de protestos da torcida. No último sábado, antes do ataque, uma faixa com a frase "Paciência é o caralho. Acabou a paz" foi estendida na frente do Allianz Parque.