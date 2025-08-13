Palmeiras x Flamengo: jogo de volta das quartas do Brasileiro feminino terá entrada gratuita

Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, às 10h30 (de Brasília), na Arena Barueri, no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro feminino. Os torcedores que desejarem assistir ao jogo poderão acessar o estádio de forma gratuita, bastando apenas resgatar o ingresso.

O Palmeiras perdeu o jogo de ida por 3 a 2 no Rio de Janeiro. Assim, precisará de uma vitória por dois ou mais gols se quiser avançar às semifinais no tempo normal. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis.

As palestrinas vão em busca do título inédito do Brasileirão feminino. Na última edição do torneio, o Alviverde parou na semifinal do torneio nacional ao ser eliminado pelo Corinthians, que sagrou-se campeão.

COMO RESGATAR O INGRESSO?

O resgate de ingressos será feito pelo site palmeiras.soudaliga.com.br/ e estará disponível a partir das 12 horas desta quinta-feira. O acesso da torcida palmeirense ao estádio acontecerá no Portão 15, Setor C1, e será realizado por meio do reconhecimento facial.

Por outro lado, os torcedores visitantes farão o resgate dos ingressos pelo mesmo site, a partir de 12 horas de sexta-feira, e acessarão a arquibancada pelo Portão 11, Setor D.

O cancelamento do resgate dos ingressos pode ser feito até 24 horas antes da partida.