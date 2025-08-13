Topo

Esporte

Palmeiras x Flamengo: jogo de volta das quartas do Brasileiro feminino terá entrada gratuita

13/08/2025 14h52

Neste domingo, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, às 10h30 (de Brasília), na Arena Barueri, no jogo de volta das quartas de final do Brasileiro feminino. Os torcedores que desejarem assistir ao jogo poderão acessar o estádio de forma gratuita, bastando apenas resgatar o ingresso.

O Palmeiras perdeu o jogo de ida por 3 a 2 no Rio de Janeiro. Assim, precisará de uma vitória por dois ou mais gols se quiser avançar às semifinais no tempo normal. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis.

As palestrinas vão em busca do título inédito do Brasileirão feminino. Na última edição do torneio, o Alviverde parou na semifinal do torneio nacional ao ser eliminado pelo Corinthians, que sagrou-se campeão.

COMO RESGATAR O INGRESSO? 

O resgate de ingressos será feito pelo site palmeiras.soudaliga.com.br/ e estará disponível a partir das 12 horas desta quinta-feira. O acesso da torcida palmeirense ao estádio acontecerá no Portão 15, Setor C1, e será realizado por meio do reconhecimento facial.

Por outro lado, os torcedores visitantes farão o resgate dos ingressos pelo mesmo site, a partir de 12 horas de sexta-feira, e acessarão a arquibancada pelo Portão 11, Setor D.

O cancelamento do resgate dos ingressos pode ser feito até 24 horas antes da partida.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Quem é melhor no cara a cara: Flamengo ou Inter? Colunistas comparam

Agente de Donnarumma aponta Campeonato Inglês como destino ideal para o goleiro

Universitario x Palmeiras: veja parcial de ingressos vendidos para jogo de ida da Libertadores

Dana White comenta sobre McGregor no UFC da Casa Branca: "Vamos ver"

São Paulo tem avião que facilita recuperação dos jogadores; Hernan explica

Vitinho é apresentado no Corinthians e pede tempo para estrear: 'Estou há dois meses sem jogar'

Transmissão ao vivo de PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa: veja onde assistir

Tottenham insiste na contratação de Savinho, do Manchester City

Italo avança no Taiti, e Brasil terá dois surfistas na decisão do Mundial

Palmeiras x Flamengo: jogo de volta das quartas do Brasileiro feminino terá entrada gratuita

Supercopa da Uefa pode ter mudanças no formato e ser disputada fora da Europa