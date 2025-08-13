Topo

Esporte

Palmeiras desembarca no Peru para jogo de ida das oitavas da Libertadores

13/08/2025 00h17

O Palmeiras desembarcou em Lima, no Peru, na noite desta terça-feira, dois dias antes do duelo contra o Universitario-PER, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental.

A equipe alviverde chegou ao local ainda com alguns desfalques. O zagueiro Bruno Fuchs segue o processo de transição física após se recuperar de um edema na coxa esquerda. Ele treinou no gramado separado do elenco e vem avançando na recuperação.

Já o meio-campista Raphael Veiga, que foi desfalque no último jogo com dores no púbis, está em tratamento e não treinou no campo nos últimos dias. Além dele, completa a lista de baixas o atacante Paulinho, que passou por uma cirurgia no púbis.

Por outro lado, Abel contará com o lateral direito Khellven e com o atacante Ramón Sosa. Ambos chegaram ao Verdão nesta janela de transferências. Os reforços foram inscritos na competição e vivem a expectativa de estrear na competição. Sosa deve seguir entre os titulares, enquanto Khellven, no banco.

O Palmeiras ainda tem mais um dia de atividades antes de encarar o duelo eliminatório. A equipe faz o último treino no centro de treinamento do Alianza Lima, no Peru, às 16 horas (horário local; às 18h de Brasília).

O Palmeiras busca manter os 100% de aproveitamento na Libertadores. Na primeira fase, o Verdão avançou como líder geral e, com isso, tem a vantagem de definir o mata-mata em casa. A partida de volta com o Universitario será no dia 21, no Allianz Parque.

