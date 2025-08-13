Onde vai passar PSG x Tottenham pela Supercopa da Uefa? Como assistir ao vivo
PSG e Tottenham entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine (ITA), pela taça da Supercopa da Uefa.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O PSG chega embalado pelo título inédito da Liga dos Campeões da temporada passada. O time francês foi vice-campeão do Mundial de Clubes, quando foi superado pelo Chelsea por 3 a 0.
Já o Tottenham chegou à decisão após conquistar a Liga Europa. Os ingleses encerraram um jejum de 17 anos sem títulos ao baterem o Manchester United por 1 a 0.
PSG x Tottenham -- Supercopa da Uefa
- Data e hora: 13 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Friuli, em Udine (ITA)
- Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)