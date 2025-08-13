Topo

Onde vai passar Flamengo x Internacional pela Libertadores? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/08/2025 18h00

Flamengo e Internacional duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Maracanã recebe o jogo de ida entre Flamengo e Internacional. O Rubro-Negro foi vice-líder do Grupo C, com 11 pontos, mesma pontuação da LDU, mas ficou atrás nos critérios de desempate.

Inter liderou o Grupo F com 11 pontos. O Colorado somou dois a mais que o Atlético Nacional, embalado por duas vitórias seguidas.

Volta será no Beira-Rio na quarta-feira (20). Serão três duelos entre os clubes, incluindo um pelo Brasileirão, no fim de semana.

Flamengo x Internacional -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

