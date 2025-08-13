Novorizontino x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B
Nesta quinta-feira, o Coritiba visita o Novorizontino, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h35 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi.
Onde assistir
A partida vai ter transmissão na Rede TV (tv aberta), ESPN 4 (tv fechada), Disney+ (streaming) e Desimpedidos (youtube).
Pontuação
Novorizontino: 36 pontos em 21 jogos, começou a rodada na 3ª posição.
Coritiba: 39 pontos em 21 jogos, começou a rodada na 2ª posição.
Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos
Novorizontino: três empates, uma vitória e uma derrota.
Coritiba: três empates, uma derrota e uma vitória.
Prováveis escalações
Novorizontino: Airton; Dantas, César, Patrick e Rodrigo; Soares, Luis Oyama, Jean Irmer e Mayk; Robson, Matheus Frizzo e Caio Dantas
Técnico: Umberto Louzer
Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser, Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre
Técnico: Mozart
Arbitragem
Afro Rocha de Carvalho Filho é o árbitro da partida, com Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes como assistentes. Elmo Alves Resende Cunha fica no comando do VAR.