Novorizontino x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

13/08/2025 22h05

Nesta quinta-feira, o Coritiba visita o Novorizontino, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 21h35 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão na Rede TV (tv aberta), ESPN 4 (tv fechada), Disney+ (streaming) e Desimpedidos (youtube).

Pontuação

Novorizontino: 36 pontos em 21 jogos, começou a rodada na 3ª posição.

Coritiba: 39 pontos em 21 jogos, começou a rodada na 2ª posição.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Novorizontino: três empates, uma vitória e uma derrota.

Coritiba: três empates, uma derrota e uma vitória.

Prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Dantas, César, Patrick e Rodrigo; Soares, Luis Oyama, Jean Irmer e Mayk; Robson, Matheus Frizzo e Caio Dantas

Técnico: Umberto Louzer

Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser, Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre

Técnico: Mozart

Arbitragem

Afro Rocha de Carvalho Filho é o árbitro da partida, com Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes como assistentes. Elmo Alves Resende Cunha fica no comando do VAR.

