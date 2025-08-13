Novo goleiro brilha nos pênaltis, e PSG ganha Supercopa sobre o Tottenham
O Paris Saint-Germain começou a temporada com o pé direito. Nesta quarta-feira, a equipe parisiense conquistou a Supercopa da Uefa diante do Tottenham, após vitória nos pênaltis por 4 a 3, depois de empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. A partida aconteceu no Estádio Friuli, em Údine, na Itália. O estreante Lucas Chevalier, goleiro da equipe francesa, foi um dos destaques da partida. Apesar de uma falha no tempo regulamentar, o arqueiro defendeu uma cobrança crucial na disputa de pênaltis.
Agora, as duas equipes voltam suas atenções para o início das ligas nacionais. O Tottenham estreia pelo Campeonato Inglês neste sábado, às 11h (de Brasília), quando recebe o Burnley. O PSG, por sua vez, encara o Nantes fora de casa neste domingo, às 15h45, pela primeira rodada do Francês.
O jogo
O Tottenham dominou a partida no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Kudus lançou para Richarlison, que bateu de primeira e obrigou Chevalier a fazer grande defesa. A pressão da equipe londrina continuou e, aos 39, chegou ao primeiro gol. Em cobrança de falta no meio de campo, Vicario levantou na área e, após bate e rebate, Palhinha chutou, mas parou em defesa de Chevalier, que espalmou para a trave. No rebote, Van de Ven empurrou para a meta vazia.
Na reta final da etapa inicial, o Tottenham quase ampliou. Aos 45 minutos, Richarlison aproveitou cruzamento de Sarr e ajeitou para Kudus, que chutou na trave.
Aos três minutos da etapa complementar, o Tottenham marcou o segundo. Pedro Porro cruzou, Romero se antecipou e cabeceou fraco, mas Chevalier acabou aceitando a bola quicada. Aos 21, o PSG teve sua primeira grande chance: Doué lançou para Fabián Ruiz, que bateu e foi travado por Danso. No rebote, Barcola marcou. Porém, o gol foi anulado por impedimento do meia espanhol.
Atrás no placar, o Paris Saint-Germain começou a pressionar na reta final do segundo tempo. Aos 39 minutos, Vitinha ajeitou para Lee, que arriscou de fora da área e reduziu a desvantagem. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, o PSG chegou ao empate. Dembelé fez grande jogada individual e cruzou para Gonçalo Ramos, que cabeceou para o fundo das redes.
Nos pênaltis, o PSG levou a melhor, por 4 a 3. Apesar de Vitinha ter perdido, Gonçalo Ramos, Dembelé, Lee e Nuno Mendes converteram suas cobranças. No Tottenham, Solanke, Bentancur e Pedro Porro marcaram, mas Van de Ven e Tel perderam.