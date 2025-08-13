Norma Dumont revela que evitava luta com Ketlen Vieira, mas frisa: "Não somos amigas"

Confirmada recentemente como adversária de Ketlen Vieira no dia 1º de novembro, Norma Dumont revelou que evitava citar o nome da compatriota e possível rival por respeito a uma relação profissional do passado. No entanto, com a luta agora oficializada - válida por um possível title eliminator no peso-galo (61 kg) -, a mineira afirma que encara o duelo como parte natural da profissão.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Norma explicou que as duas já treinaram juntas em 2017, quando ajudou Ketlen na preparação para o confronto contra Cat Zingano. Apesar do histórico, ela destaca que não há qualquer proximidade pessoal entre elas.

"Já treinei com a Ketlen em 2017, quando ela lutou com a Cat Zingano. Quem ajudou o camp dela fui eu. Depois, fui ajudar mais uma vez, mas ela machucou o joelho antes de iniciar o camp. Mas não somos amigas, não temos nada de proximidade. É o que eu falo: é o nosso trabalho", declarou.

A conexão entre ambas também envolveu o treinador Dedé Pederneiras, que acolheu Norma em sua equipe à época. O líder da Nova União teve papel decisivo para que a lutadora estreasse profissionalmente no Shooto Brasil.

"Nessa época que eu fui ajudar a Ketlen, o Dedé me deu a oportunidade de lutar no Shooto. Então, eu sempre evitei falar o nome da Ketlen por respeito a isso. Mas não tem como, é o trabalho. O próprio Dedé falou que não tem o que fazer. A gente tentou desviar o máximo possível, mas uma hora ou outra...", completou.

Chance pelo cinturão?

Escalada inicialmente para enfrentar Raquel Pennington no Noche UFC, marcado para 13 de setembro, Norma teve o compromisso cancelado após a americana deixar o card. Com a nova data definida, ela agora encara uma oponente bem posicionada no ranking - Ketlen ocupa o terceiro lugar da divisão, logo à frente da mineira, que aparece em quarto.

"Eu acredito que seja um title eliminator. É uma luta importante, num momento importante", disse.

Com o topo da categoria em disputa e ambas de olho em uma chance pelo cinturão, o confronto entre brasileiras promete alto nível técnico e peso simbólico dentro da divisão. Atualmente, o titulo está em posse da americana Kayla Harrison, que deve enfrentar Amanda Nunes em confronto ainda sem data definida.

