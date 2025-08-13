Topo

Esporte

No Peru, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Universitario; veja provável escalação

13/08/2025 20h52

O Palmeiras está pronto para o confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Já em solo peruano, o elenco alviverde realizou um último treino na tarde desta quarta-feira e ajustou os detalhes finais para a partida contra o Universitario, do Peru.

O grupo alviverde treinaram no CT do Alianza Lima. Os jogadores trabalharam movimentações táticas e posicionamento, além de terem ensaiado bolas paradas ofensivas e defensivas.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira terá quatro desfalques já conhecidos. Seguem entregues ao departamento médico o zagueiro Bruno Fuchs (transição física) e o meia Raphael Veiga (dores no púbis), além dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Por outro lado, o treinador poderá contar com os reforços de Ramón Sosa e Khellven, uma vez que ambos foram devidamente inscritos pelo clube na Libertadores.

A provável escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras visita o Universitario no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, na capital peruana.

O Palmeiras quer afastar de vez o fantasma da eliminação para o rival na Copa do Brasil e vai em busca da vitória no Peru para largar em vantagem no confronto. No último fim de semana, o Alviverde mostrou força ao vencer o Ceará em casa, de virada, por 2 a 1.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Polícia identifica suspeito e apreende carro usado em atentado no Palmeiras

Vasco faz treino tático e segue preparação para pegar o Santos

Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; Alex Telles projeta o duelo

Ex-membro da Mancha confessa participação em ataque à Academia de Futebol do Palmeiras

Com Corinthians, CBF define tabela completa das quartas da Copa do Brasil

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque projeta duelo contra o Universitario: "Libertadores é diferente"

CBF anuncia datas e locais da Copa do Brasil e Vasco recebe Botafogo em São Januário

Vice do CD entrega o cargo, e Corinthians fará eleição extraordinária

Estudiantes marca no fim, vence Cerro Porteño e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Bolívar bate Cienciano e sai em vantagem nas oitavas da Sul-Americana

Vitinho revê ex-companheiros de Flamengo e revela meta no Corinthians