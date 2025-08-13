No Peru, Palmeiras fecha preparação para enfrentar o Universitario; veja provável escalação

O Palmeiras está pronto para o confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Já em solo peruano, o elenco alviverde realizou um último treino na tarde desta quarta-feira e ajustou os detalhes finais para a partida contra o Universitario, do Peru.

O grupo alviverde treinaram no CT do Alianza Lima. Os jogadores trabalharam movimentações táticas e posicionamento, além de terem ensaiado bolas paradas ofensivas e defensivas.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira terá quatro desfalques já conhecidos. Seguem entregues ao departamento médico o zagueiro Bruno Fuchs (transição física) e o meia Raphael Veiga (dores no púbis), além dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Por outro lado, o treinador poderá contar com os reforços de Ramón Sosa e Khellven, uma vez que ambos foram devidamente inscritos pelo clube na Libertadores.

A provável escalação do Palmeiras, portanto, tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras visita o Universitario no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, na capital peruana.

O Palmeiras quer afastar de vez o fantasma da eliminação para o rival na Copa do Brasil e vai em busca da vitória no Peru para largar em vantagem no confronto. No último fim de semana, o Alviverde mostrou força ao vencer o Ceará em casa, de virada, por 2 a 1.