Musetti: Santos faz evento com funcionários a pedido de Neymar

Após a vitória sobre o Cruzeiro, o Santos promoveu um evento com comissão técnica, elenco e funcionários do CT Rei Pelé, atendendo um pedido de Neymar, disse Lucas Musetti, na Live do Clube.

Mais do que comemorar o triunfo fora de casa sobre o vice-líder, a ideia foi a de promover a união entre os diferentes setores do clube e melhorar o clima, que estava pesado antes da partida.

Partiu do Neymar a ideia de um evento, uma comemoração, um happy hour com o estafe. A ideia inicial seria comissão técnica e elenco, mas o Neymar conversou com jogadores e decidiram que chamariam todo mundo que trabalha no CT. Então, fecharam um espaço, uma arena dentro de um shopping em Santos que tem quadra, churrasqueira, geladeira, para fazer uma resenha.

E o convite do Neymar não era algo para aparecer. Tanto que não tem foto desse churrasco nos stories de nenhum funcionário ou jogador. Era para ser deles. Então teve essa resenha e eu conversei com algumas pessoas que disseram que o clima está ótimo e que estava pesado antes do jogo contra o Cruzeiro.

Lucas Musetti

