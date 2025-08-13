Mubadala Brazil SailGP Team se prepara para etapa da Alemanha

O Mubadala Brazil SailGP Team desembarca na Alemanha esta semana para a oitava etapa do SailGP Championship 2025, o Germany Sail Grand Prix, que acontecerá neste final de semana. A equipe brasileira chega ao país impulsionada por uma trajetória de notável evolução na temporada, que se destaca por conquistas históricas e performances cada vez mais consistentes.

Comandada pela bicampeã olímpica Martine Grael, a primeira mulher capitã de uma equipe na história da liga, o time vem de uma sequência de superação no campeonato. Após alcançar um 2º lugar inédito em uma regata na quarta etapa do SailGP, em Los Angeles, foi a vez de conquistar sua melhor pontuação até então no evento seguinte, em São Francisco. Já a sexta etapa, em Nova York, marcou a primeira vitória do Brasil em uma regata na história do SailGP, garantindo o 4º lugar geral no evento, sua melhor classificação até então na temporada.

Na etapa mais recente, em, no Reino Unido, a equipe teve bons momentos, com largadas em ótimas posições e respostas rápidas a desafios, conquistando um quinto e um sexto lugar em corridas individuais. O Flight Controller do time brasileiro, Andy Maloney, foi inclusive nomeado um dos "Precision Athletes of The Day". O time finalizou o evento na cidade inglesa na nona colocação geral, à frente de equipes como França, Alemanha e Estados Unidos.

Martine Grael ressalta a importância de cada etapa para o crescimento da equipe. "Cada evento é uma nova oportunidade para colocarmos em prática o que aprendemos e aprimorarmos nossa performance. A progressão de resultados nos dá confiança e mostram que estamos no caminho certo. Em Sassnitz, nosso foco será manter essa evolução e buscar posições ainda mais altas, enfrentando um novo desafio em águas inéditas para a equipe".

A formação do Mubadala Brazil SailGP Team para esta etapa em Sassnitz incluirá Martine Grael como Driver, Mateus Isaac e Breno Kneipp como Grinders, Andy Maloney como Flight Controller, Leigh McMillan como Wing Trimmer e Paul Goodison como Strategist. Já Richard Mason, que ocupa a posição de Reserve, continua contribuindo com sua experiência também como também como consultor técnico da equipe.

Próximos passos

Após a etapa na Alemanha, o SailGP continuará sua jornada em diversos locais icônicos do mundo, passando pela França/Saint-Tropez nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, Suíça/Genebra nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, Espanha/Cádiz nos dias 4 e 5 de outubro de 2025, e encerrando a temporada em Abu Dhabi nos dias 29 e 30 de novembro de 2025.

A liga fará sua aguardada estreia na América do Sul, com o Rio de Janeiro sediando o Rio Sail Grand Prix nos dias 11 e 12 de abril de 2026. Este evento histórico na Baía de Guanabara, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor como pano de fundo, promete ser uma oportunidade única para os fãs brasileiros.