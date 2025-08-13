Milan anuncia contratação do zagueiro Koni De Winter, ex-Juventus
Nesta terça-feira, o Milan anunciou a contratação do zagueiro Koni De Winter, que pertencia ao Genoa, também da Itália. O belga de 23 anos chega ao clube com vínculo de cinco temporadas, válido até 30 de junho de 2030.
O valor da negociação não foi divulgado pelo clube, porém, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Milan pagou 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 126 milhões) ao Genoa para concluir a transferência.
Na última temporada, o belga disputou 26 partidas e balançou as redes em três oportunidades. No ano passado, foi convocado pela primeira vez à seleção da Bélgica e atuou em quatro partidas, somando Liga das Nações e Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Carreira
Koni De Winter estreou profissionalmente no Empoli, após realizar grande parte de sua categoria de base na Juventus, onde esteve desde o sub-17. Em seguida, retornou à Juventus, mas no elenco principal. Em 2024, foi vendido ao Genova, seu último clube antes de chegar ao Milan.