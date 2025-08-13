Meligeni defende João Fonseca, cita 'pressão injusta' e critica polarização

O ex-tenista Fernando Meligeni saiu em defesa de João Fonseca em meio à oscilação do atual número 1 do Brasil. O veterano destacou que o carioca de 18 anos está vivendo a "pressão do circuito" pela primeira vez na carreira e reclamou da reação de parte dos torcedores.

O que aconteceu

Meligeni disse que Fonseca enfrenta uma pressão injusta e a intolerância dos efeitos da polarização brasileira na torcida por ele. O hoje comentarista de tênis na ESPN fez uma publicação nas redes sociais após eliminação do jovem atleta na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

Meligeni, sobre Fonseca

Meligeni

Veja o texto de Meligeni na íntegra

"Já venho dizendo que me chama muito a atenção como, dificilmente, conseguimos analisar as coisas com tranquilidade.

O esporte, de alguma maneira, sempre foi a válvula de escape do brasileiro, uma forma de se orgulhar e até de desopilar. Mas é injusto e preocupante o que fazem com os atletas.

Já escrevi sobre isso antes. Já me disseram para parar, que nada mudaria. Mas, ao fazer um comentário sobre um jogo perdido e ver o tom das críticas, fico pensando em como ajudar. Aí volta à minha mente a frase que meu pai me disse: "Devolva ao tênis tudo que ele te deu". Com informação.

Ontem [segunda] foi um dia em que o João jogou bem abaixo. Antes de falar dele, é preciso dizer que seu adversário estava muito bem. Canhoto, agressivo, nada a perder, entrou em quadra sem pensar nem duvidar. Em minutos, já tinha entrado na cabeça do brasileiro. E é aí que muita gente não entende ou não quer entender, e alguns deixam até a maldade estampada na escrita. Um jovem ainda não passou por certas experiências e, ao não ter vivido, se perde.

Quando digo que ele precisa de tempo, alguns acham que é "passar pano". Mas ninguém nasce sabendo. Ele se assustou e não soube "brecar" o ímpeto do adversário. Como se faz isso? Usando o tempo, jogando mais devagar, mudando a forma, variando as jogadas… e até, para os mais provocativos (o que não é o caso dele), tentando entrar na cabeça do adversário. Existem formas. Não é garantia de que vá mudar o jogo, mas aprendemos que não podemos — e não devemos, perder uma partida sem tentar mudar o caminho. Isso é imperdoável.

O João, pela primeira vez, vive a pressão do circuito. Sente a desconfiança de alguns, a pressão injusta sobre seu time e a intolerância que a polarização política trouxe ao país: sim ou não, bom ou ruim, ídolo ou "uma mentira".

O Brasil já tem experiência de sobra em destruir ídolos. E continua errando ao atacar, em vez de simplesmente torcer ou deixar de torcer, mas com respeito. Muitos se acham no direito de mandar mensagens agressivas e destrutivas, sem perceber que o atleta está apenas exercendo sua profissão. Ganhar e perder, jogar bem ou mal, faz parte do jogo. Ser estúpido, agressivo e intolerante, não.

Pensem a respeito."