Topo

Esporte

Meligeni defende João Fonseca, cita 'pressão injusta' e critica polarização

João Fonseca durante sua campanha no Masters 1000 de Cincinnati - Reprodução/Instagram/joaoffonseca
João Fonseca durante sua campanha no Masters 1000 de Cincinnati Imagem: Reprodução/Instagram/joaoffonseca
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/08/2025 09h26

O ex-tenista Fernando Meligeni saiu em defesa de João Fonseca em meio à oscilação do atual número 1 do Brasil. O veterano destacou que o carioca de 18 anos está vivendo a "pressão do circuito" pela primeira vez na carreira e reclamou da reação de parte dos torcedores.

O que aconteceu

Meligeni disse que Fonseca enfrenta uma pressão injusta e a intolerância dos efeitos da polarização brasileira na torcida por ele. O hoje comentarista de tênis na ESPN fez uma publicação nas redes sociais após eliminação do jovem atleta na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati.

O João, pela primeira vez, vive a pressão do circuito. Sente a desconfiança de alguns, a pressão injusta sobre seu time e a intolerância que a polarização política trouxe ao país: sim ou não, bom ou ruim, ídolo ou 'uma mentira.'

O Brasil já tem experiência de sobra em destruir ídolos. E continua errando ao atacar, em vez de simplesmente torcer ou deixar de torcer, mas com respeito. Muitos se acham no direito de mandar mensagens agressivas e destrutivas, sem perceber que o atleta está apenas exercendo sua profissão. Ganhar e perder, jogar bem ou mal, faz parte do jogo. Ser estúpido, agressivo e intolerante, não.
Meligeni, sobre Fonseca

O ex-número 25 do mundo acrescentou que João precisa de tempo para conseguir encontrar soluções em quadra. Ele elogiou a atuação de Atmane e reconheceu que o brasileiro esteve abaixo na derrota para o adversário francês. Meligeni ainda ressaltou que não está "passando pano" e que Fonseca vai aprender conforme for ganhando experiência —mesmo que na marra.

Um jovem ainda não passou por certas experiências e, ao não ter vivido, se perde. Quando digo que ele precisa de tempo, alguns acham que é "passar pano". Mas ninguém nasce sabendo. Ele se assustou e não soube "brecar" o ímpeto do adversário.

Como se faz isso? Usando o tempo, jogando mais devagar, mudando a forma, variando as jogadas… e até, para os mais provocativos (o que não é o caso dele), tentando entrar na cabeça do adversário. Existem formas. Não é garantia de que vá mudar o jogo, mas aprendemos que não podemos --e não devemos, perder uma partida sem tentar mudar o caminho. Isso é imperdoável.
Meligeni

Veja o texto de Meligeni na íntegra

"Já venho dizendo que me chama muito a atenção como, dificilmente, conseguimos analisar as coisas com tranquilidade.

O esporte, de alguma maneira, sempre foi a válvula de escape do brasileiro, uma forma de se orgulhar e até de desopilar. Mas é injusto e preocupante o que fazem com os atletas.

Já escrevi sobre isso antes. Já me disseram para parar, que nada mudaria. Mas, ao fazer um comentário sobre um jogo perdido e ver o tom das críticas, fico pensando em como ajudar. Aí volta à minha mente a frase que meu pai me disse: "Devolva ao tênis tudo que ele te deu". Com informação.

Ontem [segunda] foi um dia em que o João jogou bem abaixo. Antes de falar dele, é preciso dizer que seu adversário estava muito bem. Canhoto, agressivo, nada a perder, entrou em quadra sem pensar nem duvidar. Em minutos, já tinha entrado na cabeça do brasileiro. E é aí que muita gente não entende ou não quer entender, e alguns deixam até a maldade estampada na escrita. Um jovem ainda não passou por certas experiências e, ao não ter vivido, se perde.

Quando digo que ele precisa de tempo, alguns acham que é "passar pano". Mas ninguém nasce sabendo. Ele se assustou e não soube "brecar" o ímpeto do adversário. Como se faz isso? Usando o tempo, jogando mais devagar, mudando a forma, variando as jogadas… e até, para os mais provocativos (o que não é o caso dele), tentando entrar na cabeça do adversário. Existem formas. Não é garantia de que vá mudar o jogo, mas aprendemos que não podemos — e não devemos, perder uma partida sem tentar mudar o caminho. Isso é imperdoável.

O João, pela primeira vez, vive a pressão do circuito. Sente a desconfiança de alguns, a pressão injusta sobre seu time e a intolerância que a polarização política trouxe ao país: sim ou não, bom ou ruim, ídolo ou "uma mentira".

O Brasil já tem experiência de sobra em destruir ídolos. E continua errando ao atacar, em vez de simplesmente torcer ou deixar de torcer, mas com respeito. Muitos se acham no direito de mandar mensagens agressivas e destrutivas, sem perceber que o atleta está apenas exercendo sua profissão. Ganhar e perder, jogar bem ou mal, faz parte do jogo. Ser estúpido, agressivo e intolerante, não.

Pensem a respeito."

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Lula brinca sobre situação do Corinthians: 'Como virou essa baderna?'

Meligeni defende João Fonseca, cita 'pressão injusta' e critica polarização

Flamengo x Internacional: últimos jogos entre as equipes apontam equilíbrio

Torcedores do São Paulo são apedrejados e entram em confronto com torcida do Atlético Nacional

Donnarumma chega a acordo com o City após aval de Guardiola, diz jornal

Renato Gaúcho exalta vitória do Fluminense, mas prega cautela para jogo de volta

Atacante do América de Cali-COL finaliza sem ângulo e quase marca contra o Fluminense; assista

São Paulo x Santos: veja onde assistir ao duelo do Brasileirão sub-17

São Paulo x Realidade Jovem: veja onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista feminino

Enzo Díaz explica carrinho que gerou princípio de confusão em empate do São Paulo: "Era ele ou eu"

Flamengo foca na Libertadores para largar na frente do Internacional no Maracanã