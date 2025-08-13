Manchester United está em "terra de ninguém" devido à constante troca de técnicos, diz Rashford

(Reuters) - O atacante Marcus Rashford fez uma avaliação contundente das dificuldades do Manchester United, dizendo que o clube continua preso na "terra de ninguém" devido à constante troca de técnicos com filosofias diferentes.

Rashford não joga pelo United desde dezembro, depois de um desentendimento com o técnico Rúben Amorim. O jogador da seleção inglesa passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Aston Villa, antes de se juntar ao Barcelona em outro contrato de empréstimo no mês passado.

O jogador de 27 anos, que já foi o principal articulador do ataque do United, disse que os últimos meses longe da equipe de Old Trafford permitiram que ele "desse um passo para trás" e analisasse por que o clube, que terminou em 15º lugar no Campeonato Inglês na última temporada, tem se debilitado.

"As pessoas dizem que estamos em uma transição há anos, mas para estar em uma transição é preciso começar a transição. A transição de fato ainda não começou", disse Rashford no podcast "The Rest is Football".

"Quando o Liverpool passou por isso, eles contrataram (Juergen) Klopp e continuaram com ele. Eles não venceram no início, as pessoas só se lembram dos últimos anos em que ele estava competindo com o (Manchester) City e ganhando os maiores troféus."

"Para iniciar uma transição, você precisa fazer um plano e segui-lo. É aí que eu falo sobre ser realista. É aqui que eu falo sobre ser realista quanto à sua situação. Tivemos tantos técnicos, ideias e estratégias diferentes para vencer que você acaba ficando em uma terra de ninguém."

O United não conquista o título da Premier League desde a temporada 2012-2013, a última temporada da carreira do técnico Alex Ferguson antes de se aposentar, enquanto o Liverpool já igualou sua marca de 20 títulos da liga.

O carrossel de treinadores do United desde a saída de Ferguson incluiu David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer e Erik ten Hag, cada um com estilos de jogo muito diferentes.

"Quando Ferguson estava no comando, não só havia princípios para o time principal, mas também para toda a academia", disse Rashford.

"Todos eles entendiam os princípios de jogar à maneira do Man United. Qualquer equipe que tenha sido bem-sucedida durante um período de tempo tem princípios que significam que qualquer técnico ou jogador que chegue tem de se alinhar aos princípios ou acrescentá-los."

O United ganhou várias copas desde seu último título da liga, mas Rashford atribuiu essas conquistas à qualidade do elenco e não ao sucesso sistemático.

"Às vezes, sinto que o United estava com fome de vencer, então sempre tentamos nos adaptar e contratar jogadores que se encaixem no sistema. Mas isso foi reacionário", acrescentou Rashford.

"Se sua direção está sempre mudando, você não pode esperar ganhar o campeonato. Você pode ganhar alguns torneios de copa, mas isso se deve ao fato de ter um bom técnico, bons jogadores e vencedores de partidas em seu time."

(Reportagem de Rohith Nair, em Bengaluru)