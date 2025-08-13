Maior passeio ciclístico gratuito de São Paulo acontece no próximo domingo

A manhã do próximo domingo será de festa sobre duas rodas com a realização do 6º Passeio Ciclístico Shimano Fest & Santuu, um dos momentos mais aguardados da programação do Shimano Fest 2025. Aberto a todos os públicos, o pedal tem inscrições gratuitas e oferece uma camiseta exclusiva para os primeiros mil inscritos.

Com percurso de aproximadamente 10 km, o passeio terá largada no Parque do Povo e a chegada será no Memorial da América Latina, que será palco do maior festival de bike da América Latina entre 14 e 17 de agosto.

"O Pedal Shimano Fest & Santuu é mais do que um passeio: é um convite para a cidade viver a bicicleta de forma coletiva e alegre. Queremos mostrar que o ciclismo é acessível, divertido e capaz de transformar a relação das pessoas com os espaços urbanos", destaca Juliano Xavier, diretor da Shimano para América Latina.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shimano Fest (@shimanofest)

Além da experiência de pedalar por importantes vias da capital paulista, os participantes concorrem a sorteios de bicicletas e outros prêmios - basta estar presente no evento e fazer o check-in no aplicativo do Clube Santuu (mesmo local da inscrição).

"Fazer parte de um evento como esse é um privilégio. O Shimano Fest é mais que um festival para quem ama pedalar, é um evento para todas as idades e para quem aprecia cultura, lazer e bem-estar. Em 2024 reunimos mais de 6 mil pessoas neste passeio e a previsão é que no próximo domingo, mais de 7 mil pessoas façam esse trajeto com todo o apoio e segurança", explica Rodrigo Del Claro, CEO do Clube Santuu, organizadora oficial do passeio.

Para participar do passeio, basta fazer sua inscrição no app.clubesantuu.com.br. Importante: é imprescindível o uso de capacete e, menores de 18 anos só podem participar com um acompanhante responsável.