Lucas avalia condição física e comenta expectativa por titularidade na Libertadores: "Vamos ver"

13/08/2025 00h00

Lucas está retornando ao São Paulo aos poucos. O camisa 7 tricolor se recuperou de uma lesão no joelho direito que o afastou dos gramados por cerca de três meses e vem tendo uma volta gradual aos gramados. Nesta terça-feira, por exemplo, ele entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores.

No último fim de semana, Lucas disputou cerca de 13 minutos contra o Vitória. Já nesta terça-feira, o atacante foi acionado um pouco antes pelo técnico Hernán Crespo, entrou na vaga de André Silva e teve a oportunidade de estar em campo por volta de 30 minutos. O jogador, assim, fez uma autoavaliação física.

"É importante ir jogo a jogo, para pegar o ritmo novamente. Joguei um pouco contra o Vitória, um pouquinho mais hoje, até chegar no meu melhor, no 100%. Já me senti um pouco melhor hoje. Difícil entrar num jogo assim, pegando fogo, de Libertadores, mas consegui me sentir bem. Agora é seguir. Acho que foi um resultado importante hoje, contra um adversário difícil, é complicado jogar aqui. Agora é fazer nosso dever de casa e passar de fase", avaliou Lucas em entrevista ao Paramount+.

Com o resultado, a decisão de quem avança às quartas de final da Libertadores ficou para o jogo de volta. Uma simples vitória coloca São Paulo ou Atlético Nacional na próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

São Paulo e Atlético Nacional voltam a ficar frente a frente no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O duelo decisivo acontece na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis. Lucas, depois de ter dito que se sentiu bem, revelou ter expectativas de poder sair jogando como titular neste duelo.

"Espero que sim [se dá para imaginar uma possível titularidade no jogo de volta]. Vamos ver como vai ser no final de semana. Tem um jogo antes aí no sábado, vamos ver o que o professor planejou também. A tendência é que vão aumentando os minutos até que eu consiga iniciar uma partida. Vamos ver como estarei para a semana que vem", completou o camisa 7.

Antes do jogo decisivo da Libertadores, o São Paulo de Lucas Moura retorna aos gramados para um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor visita o Sport neste sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do torneio nacional.

