Lobo! Khamzat Chimaev ganha uniforme personalizado para o UFC 319; veja
Como já virou tradição em eventos numerados, os protagonistas do UFC 319 ganharam uniformes personalizados para entrarem em ação no show deste sábado (16), em Chicago (EUA). E a novidade ficou por conta do inédito traje que o desafiante russo Khamzat Chimaev vai usar na disputa contra o campeão sul-africano Dricus du Plessis.
Em azul e com detalhes em cinza, preto e branco, o short que Chimaev utilizará no UFC 319 terá ainda um lobo estampado, fazendo alusão ao apelido do russo, 'Borz' ('lobo' em checheno). O novo uniforme do desafiante foi divulgado pelo próprio UFC, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), e já está à venda no site oficial da organização.
Short de Du Plessis
Já o campeão Dricus du Plessis vai utilizar o mesmo uniforme de suas últimas defesas de cinturão no Ultimate. Neste sábado, 'DDP' vai subir no octógono mais famoso do mundo vestido com um short com cores e temática que remetem à bandeira da África do Sul, seu país natal.
The Lone Wolf ?@KChimaev has custom shorts for #UFC319!
Get your own pair at https://t.co/2DqWrpDNhZ pic.twitter.com/wsqUmkDiYa
- UFC (@ufc) August 12, 2025
