Topo

Esporte

Lobo! Khamzat Chimaev ganha uniforme personalizado para o UFC 319; veja

13/08/2025 07h00

Como já virou tradição em eventos numerados, os protagonistas do UFC 319 ganharam uniformes personalizados para entrarem em ação no show deste sábado (16), em Chicago (EUA). E a novidade ficou por conta do inédito traje que o desafiante russo Khamzat Chimaev vai usar na disputa contra o campeão sul-africano Dricus du Plessis.

Em azul e com detalhes em cinza, preto e branco, o short que Chimaev utilizará no UFC 319 terá ainda um lobo estampado, fazendo alusão ao apelido do russo, 'Borz' ('lobo' em checheno). O novo uniforme do desafiante foi divulgado pelo próprio UFC, através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), e já está à venda no site oficial da organização.

Short de Du Plessis

Já o campeão Dricus du Plessis vai utilizar o mesmo uniforme de suas últimas defesas de cinturão no Ultimate. Neste sábado, 'DDP' vai subir no octógono mais famoso do mundo vestido com um short com cores e temática que remetem à bandeira da África do Sul, seu país natal.

The Lone Wolf ?@KChimaev has custom shorts for #UFC319!

Get your own pair at https://t.co/2DqWrpDNhZ pic.twitter.com/wsqUmkDiYa

- UFC (@ufc) August 12, 2025


Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: XInstagramFacebookYoutube e TikTok

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Crespo despista sobre titularidade de Lucas no jogo da volta e mira 'noite de Copa' no Morumbis

Dono de melhor campanha, Palmeiras mira manter 100% na Libertadores e faz "teste" em palco da final

Lobo! Khamzat Chimaev ganha uniforme personalizado para o UFC 319; veja

Corinthians reencontrará Athletico-PR na Copa do Brasil após 16 anos; relembre

Último Universitario x Palmeiras no Monumental teve vitória do Palmeiras com gol no fim; relembre

Tom Aspinall freia empolgação dos fãs sobre volta de Jon Jones: "Falsa esperança"

De contrato renovado, Rincón vê titularidade ameaçada no Santos

Corinthians se apega a bons números contra o Bahia na Arena para melhorar no Brasileiro

São Paulo x Realidade Jovem: horário e onde assistir ao jogo do Paulistão Feminino

Dívida do Inter com Flamengo por Thiago Maia apimenta duelo na Libertadores

Da novela ao transfer ban: a montanha-russa de Félix Torres no Corinthians