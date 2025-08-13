Topo

Esporte

Kauã Moraes e Léo, do Athletico-PR, iniciam tratamento no CT após lesões

13/08/2025 19h07

O Athletico-PR ganhou duas preocupações no setor defensivo para a sequência da temporada. O lateral direito Kauã Moraes e o zagueiro Léo deixaram o gramado lesionados na derrota por 4 a 2 para o Criciúma, na última segunda-feira, e já iniciaram tratamento no CAT Caju, CT do Furacão.

Após passarem por exames, Kauã foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito. Não houve comprometimento ligamentar, mas o prazo de recuperação é estimado entre quatro e seis semanas. O jogador se machucou aos 14 minutos do segundo tempo, após disputar uma bola pelo alto, e precisou ser retirado de maca.

Léo, por sua vez, sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O defensor sentiu o problema aos 28 minutos da etapa final e deixou o campo imediatamente, sendo substituído.

Com os dois jogadores em tratamento, o técnico Odair Hellmann terá de buscar alternativas para a defesa já no duelo diante do Cuiabá, no sábado, às 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 22ª rodada da Série B.

Dependendo da evolução clínica, Kauã Moraes e Léo também podem se tornar desfalques do Athletico-PR para as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, que serão disputadas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Com Ancelotti, Seleção intensifica planejamento para a Copa do Mundo

Corinthians: Lesão de Yuri compromete Copa do Brasil? Comentaristas opinam

Du Plessis cutuca Chimaev após encontro antes do UFC 319: "Não vi outro macho alfa"

Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais

Kauã Moraes e Léo, do Athletico-PR, iniciam tratamento no CT após lesões

Vazam fotos do possível novo 3º uniforme do Corinthians; veja

Após deixar Liverpool, Taffarel é oficializado na comissão da Seleção

Sport anuncia empréstimo de zagueiro Chico ao Hapoel Tel Aviv

Jovem da base conquista espaço e é promovido ao elenco principal do Grêmio

Vanderlan se despede do Palmeiras e recebe homenagem

Edson Barboza expõe drama antes do UFC 319: "Tive que operar duas vezes"