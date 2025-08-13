Kauã Moraes e Léo, do Athletico-PR, iniciam tratamento no CT após lesões

O Athletico-PR ganhou duas preocupações no setor defensivo para a sequência da temporada. O lateral direito Kauã Moraes e o zagueiro Léo deixaram o gramado lesionados na derrota por 4 a 2 para o Criciúma, na última segunda-feira, e já iniciaram tratamento no CAT Caju, CT do Furacão.

Após passarem por exames, Kauã foi diagnosticado com um edema ósseo no joelho direito. Não houve comprometimento ligamentar, mas o prazo de recuperação é estimado entre quatro e seis semanas. O jogador se machucou aos 14 minutos do segundo tempo, após disputar uma bola pelo alto, e precisou ser retirado de maca.

Léo, por sua vez, sofreu uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. O defensor sentiu o problema aos 28 minutos da etapa final e deixou o campo imediatamente, sendo substituído.

Com os dois jogadores em tratamento, o técnico Odair Hellmann terá de buscar alternativas para a defesa já no duelo diante do Cuiabá, no sábado, às 20h30 (de Brasília), na Ligga Arena, pela 22ª rodada da Série B.

Dependendo da evolução clínica, Kauã Moraes e Léo também podem se tornar desfalques do Athletico-PR para as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, que serão disputadas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.