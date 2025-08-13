Topo

Esporte

Juventude anuncia contratação do lateral direito Igor Formiga, ex-Cruzeiro

13/08/2025 16h35

Nesta quarta-feira, o Juventude anunciou a contratação do lateral direito Igor Formiga, que atuava pelo Novorizontino. O jogador de 26 anos chega ao clube com vínculo de uma temporada e meia, válido até o final de 2026.

Já integrado ao elenco, Igor estará à disposição do técnico Thiago Carpini no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Juventude visita o Vitória, pela 20ª rodada, às 18h30 (de Brasília), no Barradão.

Somando Série B, Campeonato Paulista e Copa do Brasil, nesta temporada, o lateral direito disputou 19 partidas, não marcou nenhum gol e contribuiu com apenas uma assistência.

Carreira

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Igor Formiga iniciou sua carreira profissional na Ponte Preta, onde disputou 33 partidas. No ano seguinte, em 2023, foi transferido para o Cruzeiro, antes de migrar ao futebol português para atuar no Portimonense.

Em 2024, voltou a jogar no futebol brasileiro, desta vez no Novorizontino, último clube antes de chegar ao Juventude, para a disputa do Brasileirão.

