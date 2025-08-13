Juventude anuncia contratação de Jandrei, ex-São Paulo

O Juventude anunciou na tarde desta terça-feira a contratação por empréstimo do goleiro Jandrei, cedido pelo São Paulo até o fim desta temporada. O jogador de 32 anos já está treinando normalmente com o elenco do Jaconero e está à disposição do técnico Thiago Carpini.

"O goleiro chega ao Alfredo Jaconi com contrato até o final da temporada. No currículo passagens por São Paulo, Athletico-PR, Genoa-ITA e Chapecoense. O novo jogador alviverde está treinando normalmente com o elenco e à disposição do técnico Thiago Carpini para a sequência do Brasileirão", anunciou o Juventude no X.

Personagem na eliminação

Jandrei disputou apenas cinco partidas nesta temporada e sofreu sete gols. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, foi titular no jogo de ida contra o Athletico-PR e entrou logo no começo da volta, após a expulsão de Rafael. Em Curitiba, acabou perdendo o pênalti que sacramentou a eliminação dos paulistas.

No Juventude, Jandrei irá reencontrar o técnico Thiago Carpini, recém-contratado pela equipe gaúcha, e disputará posição com Gustavo, atual titular. O São Paulo, por sua vez, segue com Rafael como titular absoluto e tem os jovens Young, Leandro Mathias e João Pedro como opções para a reserva.

Jandrei está no São Paulo desde 2022. Ao todo, são 70 compromissos. O contrato com o Tricolor é válido até o final de 2026.