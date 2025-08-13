Jovem da base conquista espaço e é promovido ao elenco principal do Grêmio

O Grêmio oficializou nesta quarta-feira a promoção definitiva de Riquelme, uma das revelações recentes de sua base, ao elenco principal. Aos 19 anos, o meio-campista vinha treinando com o grupo profissional desde o fim de maio e agora passa a integrar de forma permanente o time de Mano Menezes.

A decisão veio acompanhada de uma notícia importante: o contrato do atleta, que inicialmente iria até outubro de 2026, foi renovado automaticamente até o fim de 2027. O novo vínculo foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e contempla também uma valorização salarial, fruto das metas esportivas que Riquelme atingiu nesta temporada.

Formado no clube desde 2021, quando chegou com apenas 14 anos, o jogador se destacou nas categorias de base em Eldorado do Sul e chamou a atenção pela técnica e habilidade. Sua estreia pelo time principal aconteceu no ano passado, na Libertadores, contra o The Strongest, na Bolívia. Em 2025, ganhou mais espaço: são dez jogos disputados, nove deles nesta temporada, e um gol marcado ? na vitória sobre o Sportivo Luqueño, pela Sul-Americana, na Arena do Grêmio.

SENTIMENTO ÚNICO ??? Foi durante o treino que Riquelme recebeu a notícia: no dia do aniversário, foi promovido ao elenco principal. Parabéns, guri! pic.twitter.com/9CNXekaAsO ? Grêmio FBPA (@Gremio) August 13, 2025

Nos últimos cinco compromissos, Riquelme foi titular e recebeu elogios públicos de Mano Menezes. Mesmo com apenas 19 anos, ele já começa a mostrar que pode ser peça importante no meio-campo gremista.

A diretoria mantém o processo de transição gradual para outros atletas da base, que continuarão sendo chamados de acordo com as necessidades do elenco.