Topo

Esporte

Pan Jr. dia 4: Brasil tem conquistas na ginástica rítmica e badminton

Juliana Viana e Davi Silva conquistaram o ouro nas duplas mistas do badminton do Pan Júnior - Miriam Jeske/COB
Juliana Viana e Davi Silva conquistaram o ouro nas duplas mistas do badminton do Pan Júnior Imagem: Miriam Jeske/COB
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, em Assunção (PAR)

13/08/2025 21h59

O Brasil teve um dia recheado de conquistas na ginástica rítmica e no badminton nos Jogos Pan-Americanos Júnior, realizados em Assunção, no Paraguai. Houve ainda medalhas no judô, remo e natação

Ginástica rítmica

O Time Brasil brilhou e subiu ao pódio cinco vezes — duas por equipes e três no individual — na ginástica rítmica. O conjunto — formado por Leticia Cichovicz, Amanda Manente, Alice Medeiros, Maria Luiza Albuquerque e Julia Anny Cruz — conquistou o ouro nos aros e o bronze nas maças.

No individual, três medalhas para Sarah Mourão: prata nas maças e fitas, e bronze nas bolas.

Torcedor celebra apresentação brasileira por equipes na ginástica rítmica no Pan Júnior - Claudio Reyes / Panam Sports Via Xpress Media - Claudio Reyes / Panam Sports Via Xpress Media
Torcedor celebra apresentação brasileira por equipes na ginástica rítmica no Pan Júnior
Imagem: Claudio Reyes / Panam Sports Via Xpress Media

Ouro e pratas

O Brasil levou o ouro no badminton no torneio de duplas mistas, com Juliana Viana e Davi Silva. Juliana ainda ficou com a prata no individual feminino, enquanto Deivid — irmão gêmeo de Davi — ficou com a segunda colocação no pódio no individual masculino.

Natação com dobradinha

A natação brasileira teve mais uma dobradinha no pódio. Desta vez, nos 400m medley masculino, com o ouro de Stephan Steverink e Guilherme Kanzler.

Guilherme Caribé conquistou mais um ouro, agora nos 50m livre. Na mesma prova, Pedro Sansone ficou com o bronze. No feminino, Stephanie Balduccini subiu ao topo do pódio e Beatriz Bezerra ficou com o bronze.

Agatha Amaral conquistou o bronze nos 400m medley. As equipes masculina e feminina foram campeãs no 4x200 livre.

Remo

No remo, o Brasil voltou ao pódio. A delegação verde e amarela conquistou prata no Skiffs Quádruplos feminino e masculino e para o Oito Com Misto. O bronze ficou com Marcelo de Almeida no Single Skiff masculino.

Mais uma para o judô

Pan-Americano Júnior: final de equipes mistas do judô - Alexandre Loureiro/CBJ - Alexandre Loureiro/CBJ
Pan-Americano Júnior: final de equipes mistas do judô
Imagem: Alexandre Loureiro/CBJ

O Brasil conquistou o ouro na disputa por equipes mistas do judô nos Jogos Pan-Americanos Júnior. As vitórias foram por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, 4x1 sobre a Colômbia e 4x0 sobre Cuba

"O ouro da equipe mista coroa a campanha histórica que fizemos em Assunção. Todos os nossos atletas subiram ao pódio, 11 garantiram vaga para Lima 2027 e isso demonstra a força do judô brasileiro", disse Paulo Wanderley, presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Sabalenka passa fácil por Bouzas em Cincinnati após batalha com Raducanu e ganha a 50ª do ano

Pan Jr. dia 4: Brasil tem conquistas na ginástica rítmica e badminton

Futebol internacional: Disney+ exibirá mais de 3000 horas ao vivo em catálogo

Polícia identifica suspeito e apreende carro usado em atentado no Palmeiras

Maior passeio ciclístico gratuito de São Paulo acontece no próximo domingo

Vasco faz treino tático e segue preparação para pegar o Santos

Botafogo encerra preparação para pegar a LDU; Alex Telles projeta o duelo

Ex-membro da Mancha confessa participação em ataque à Academia de Futebol do Palmeiras

Com Corinthians, CBF define tabela completa das quartas da Copa do Brasil

Atacante do Palmeiras, Vitor Roque projeta duelo contra o Universitario: "Libertadores é diferente"

CBF anuncia datas e locais da Copa do Brasil e Vasco recebe Botafogo em São Januário