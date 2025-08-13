Pan Jr. dia 4: Brasil tem conquistas na ginástica rítmica e badminton
O Brasil teve um dia recheado de conquistas na ginástica rítmica e no badminton nos Jogos Pan-Americanos Júnior, realizados em Assunção, no Paraguai. Houve ainda medalhas no judô, remo e natação
Ginástica rítmica
O Time Brasil brilhou e subiu ao pódio cinco vezes — duas por equipes e três no individual — na ginástica rítmica. O conjunto — formado por Leticia Cichovicz, Amanda Manente, Alice Medeiros, Maria Luiza Albuquerque e Julia Anny Cruz — conquistou o ouro nos aros e o bronze nas maças.
No individual, três medalhas para Sarah Mourão: prata nas maças e fitas, e bronze nas bolas.
Ouro e pratas
O Brasil levou o ouro no badminton no torneio de duplas mistas, com Juliana Viana e Davi Silva. Juliana ainda ficou com a prata no individual feminino, enquanto Deivid — irmão gêmeo de Davi — ficou com a segunda colocação no pódio no individual masculino.
Natação com dobradinha
A natação brasileira teve mais uma dobradinha no pódio. Desta vez, nos 400m medley masculino, com o ouro de Stephan Steverink e Guilherme Kanzler.
Guilherme Caribé conquistou mais um ouro, agora nos 50m livre. Na mesma prova, Pedro Sansone ficou com o bronze. No feminino, Stephanie Balduccini subiu ao topo do pódio e Beatriz Bezerra ficou com o bronze.
Agatha Amaral conquistou o bronze nos 400m medley. As equipes masculina e feminina foram campeãs no 4x200 livre.
Remo
No remo, o Brasil voltou ao pódio. A delegação verde e amarela conquistou prata no Skiffs Quádruplos feminino e masculino e para o Oito Com Misto. O bronze ficou com Marcelo de Almeida no Single Skiff masculino.
Mais uma para o judô
O Brasil conquistou o ouro na disputa por equipes mistas do judô nos Jogos Pan-Americanos Júnior. As vitórias foram por 4 a 0 sobre os Estados Unidos, 4x1 sobre a Colômbia e 4x0 sobre Cuba
"O ouro da equipe mista coroa a campanha histórica que fizemos em Assunção. Todos os nossos atletas subiram ao pódio, 11 garantiram vaga para Lima 2027 e isso demonstra a força do judô brasileiro", disse Paulo Wanderley, presidente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).