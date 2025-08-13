Topo

Jogo do Flamengo hoje (13) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

13/08/2025 12h00

O Flamengo recebe o Internacional na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Flamengo abre decisão no Maracanã. O Rubro-Negro terminou a fase de grupos como vice-líder do Grupo C. Somou 11 pontos, mesma marca da LDU, mas ficou atrás nos critérios de desempate

Inter liderou o Grupo F com 11 pontos. O Colorado somou dois a mais que o Atlético Nacional, quando venceu os dois últimos jogos e garantiu a ponta.

Volta será no Beira-Rio na próxima quarta-feira (20). Os times se enfrentarão três vezes seguidas: duas pela Libertadores e uma pelo Brasileirão, no fim de semana.

Flamengo x Internacional -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: TV Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

