Grêmio ouve nova negativa do Al Rayyan e desiste de Róger Guedes

Róger Guedes não será jogador do Grêmio nesta janela de transferências Imagem: Divulgação
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/08/2025 14h39

O Grêmo ouviu nova negativa por Róger Guedes e encerrou a negociação pelo atacante do Al Rayyan. O jogador de 28 anos era o grande sonho gremista na janela de transferências.

O que aconteceu

O UOL apurou que os gaúchos aumentaram a proposta para 20 milhões de euros (mais de R$ 126 mi), valor próximo do que era pedido pelo Al Rayyan. A nova investida, no entanto, foi recusada.

Diante da nova negativa, Tricolor abandonou o negócio. As conversas se desenrolavam há semanas.

Guedes é titular da equipe no Qatar e vinha tendo saída dificultada pelo seu clube. O jogador contava com um representante no país para negociar a liberação.

E agora?

O Grêmio segue de olho em uma grande contratação nesta janela de transferências. Com o fim das conversas por Guedes, a tendência é que o clube reavalie o mercado.

O clube chegou a conversar com representantes do meio-campista ex-Tottenham e seleção argentina Giovanni Lo Celso. A alta pedida salarial, bem como a vontade do jogador em permanecer na Europa, impediram uma abertura formal de negociações.

