Futebol internacional: Disney+ exibirá mais de 3000 horas ao vivo em catálogo

A nova temporada do futebol internacional está chegando, e os fãs brasileiros poderão acompanhar uma cobertura completa e multiplataforma produzida pela ESPN. A marca exibirá os mais prestigiados torneios do mundo na TV e terá 100% do seu catálogo de eventos disponível no Disney+, plataforma que promoverá a exibição de mais de 2.000 partidas, totalizando mais de 3.000 horas de futebol ao vivo para todo o Brasil.

O Disney+, serviço de streaming, conta com todo o catálogo de direitos da ESPN, com a vantagem de poder exibir eventos simultâneos ilimitados. Com isso, os apaixonados por futebol podem acompanhar diversas partidas dos mais de 30 torneios do futebol internacional com as grandes estrelas da Europa, América do Norte, América do Sul, Caribe e Ásia.

Alguns dos nomes de destaque que serão atrações semanais na tela da ESPN e do Disney+ são os brasileiros que atuam na Espanha, como Vinícius Júnior e Raphinha, cotados para o prêmio de melhor do mundo. Na Inglaterra, as estrelas do futebol nacional estão concentradas no atual campeão da Premier League, o Liverpool, com o goleiro Alisson, e no campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea, que terá um ataque repaginado com as joias Estêvão e João Pedro.

Nos Estados Unidos, a dupla Lionel Messi e Luis Suárez agita os torneios da Concacaf atuando pelo Inter Miami, enquanto Cristiano Ronaldo, astro do Al Nassr, busca um título inédito em seu currículo: a Champions League Asiática.

Os dois principais torneios começam no fim de semana do dia 15 de agosto. A Premier League, considerada por muitos o campeonato mais competitivo do planeta, terá todas as suas 380 partidas exibidas ao vivo no Disney+, com uma seleção dos principais confrontos integrando também a grade da ESPN semanalmente. Isso inclui os clássicos entre Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham.

Com início no mesmo dia (15), o Campeonato Espanhol também terá todos os seus 380 jogos disponíveis ao vivo no Disney+, com destaques na ESPN ao longo da temporada. A tradicional rivalidade "El Clásico", disputada entre Real Madrid e Barcelona, os duelos com o competitivo Atlético de Madrid e a força de clubes históricos como Sevilla, Real Sociedad e Athletic Bilbao estarão em evidência.

A Série A italiana se inicia no dia 23 de agosto, e o torcedor poderá acompanhar todos os 380 confrontos da temporada ao vivo no Disney+, com os principais jogos sendo exibidos também na ESPN. O campeonato promete mais uma temporada de grandes emoções com times como Juventus, Milan, Inter de Milão, Napoli, Roma e Lazio. Os principais clássicos e jogos decisivos seguirão sendo transmitidos com exclusividade, garantindo ao público brasileiro uma cobertura de alto nível do Calcio.

Além dessas três ligas de destaque, a ESPN e o Disney+ são também a casa do futebol inglês, exibindo todas as competições relevantes do país: FA Cup, Carabao Cup, FA Community Shield, além das três divisões da English Football League: Championship, League One e League Two, e o EFL Trophy.

O catálogo internacional se completa com as transmissões da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha, da Copa da Alemanha (DFB-Pokal), da Eredivisie (Holanda), da Primeira Liga (Portugal) e da Super Lig (Turquia), além das competições de seleções da UEFA, como as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Nations League (masculina e feminina) e as Eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Além do futebol europeu, o catálogo da ESPN conta com torneios de elite das Américas e da Ásia. Um dos destaques é a NWSL (EUA), que reúne estrelas da Seleção Brasileira Feminina, como Marta, Ary Borges, Dudinha, Angelina e Bia Zaneratto, entre outras. As partidas da Champions League Asiática, do Campeonato Argentino, do Campeonato Uruguaio, da Concacaf Gold Cup, da Concacaf Champions Cup (masculina e feminina) e da Kings League World Cup também serão destaque no canal e no Disney+.