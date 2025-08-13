Fulham tem interesse em Kevin, ex-Palmeiras e destaque do Shakhtar Donetsk

Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Kevin vem ganhando destaque com a camisa do Shakhtar Donetsk e virou alvo de outras equipes da Europa nesta janela de transferências. O Fulham é o principal interessado e já fez uma proposta pelo jogador de apenas 22 anos.

A equipe inglesa já tem um acordo com Kevin, mas ainda não atendeu às exigências do Shakhtar Donetsk. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Fulham ofereceu cerca de R$233 milhões mais uma quantia em bônus pelo jogador.

No entanto, o clube turco só pretende liberar o atacante por, pelo menos, R$ 315 milhões, aproximadamente. As negociações entre as equipes seguem em andamento e podem se estender até a próxima semana.

O Palmeiras ainda detém 10% dos direitos econômicos do jogador e pode embolsar uma boa quantia em uma possível venda.

Joia do Palmeiras e passagem pelo Shakhtar Donetsk

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Kevin foi bicampeão da Copinha em 2022 e 2023 ? sendo eleito o melhor jogador da competição no último título ? antes de se integrar de forma definitiva ao time profissional ao longo da temporada.

Ao todo, o jovem disputou 11 jogos pelo Palmeiras, marcou um gol e fez parte do elenco que levantou o título do Campeonato Brasileiro em 2023. Em janeiro do ano seguinte, Kevin foi anunciado pelo Shakhtar Donetsk.

Na Turquia, o atacante tem 16 gols e dez assistências, em 53 partidas. Levantou o título do Campeonato Turco (2023/24) e duas Copas da Turquia (2023/24 e 2024/25). Na última temporada, Kevin anotou nove tentos e quatro passes para gol, em 35 jogos, e foi eleito o melhor jogador do ano pelos torcedores.

Em 2025/26, com apenas quatro jogos disputados, todos pelas primeiras fases da Liga Europa, Kevin balançou as redes quatro vezes e deu dois passes para gol.