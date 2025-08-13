Fora de casa, Palmeiras perde para o Fortaleza pelo Brasileiro sub-17
O Palmeiras foi derrotado pelo Fortaleza na tarde desta quarta-feira, por 2 a 1, no CT Ribamar Bezerra, pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17. O gol alviverde foi marcado por Kaique Gabriel.
O sub-17 do Palmeiras foi a campo com: Luiz Fernando; Niakson, Fred, Luiz Santana e Derick; Renan e Ruan Yago; Wesley, Juan Gabriel, Juan Francisco e Eduardo.
Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Brasileiro sub-17, mas permaneceu com 31 pontos. Já o Fortaleza aparece na 13ª colocação, com 20 pontos, e segue fora da zona de classificação à próxima fase.
Os 20 clubes que disputam o Brasileiro sub-17 se enfrentam entre si em turno único na primeira fase, com os oito melhores colocados avançando às quartas. Tal fase será disputada em apenas uma partida, assim como a semifinal. A final, por sua vez, será realizada em jogos de ida e volta.
As duas equipes, agora, voltam a campo pela 15ª rodada do Brasileiro sub-17. O Palmeiras recebe o América-MG na próxima terça-feira (19), às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.
Do outro lado, o Fortaleza visita o Fluminense na quarta-feira (20), às 15h, no Estádio Marcelo Vieira.