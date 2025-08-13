Fluminense supera concorrência do São Paulo e acerta com Igor Rabello

O Fluminense vem se reforçando para a sequência da temporada e, nesta terça-feira, acertou a contratação do zagueiro Igor Rabello, que estava no Atlético-MG, superando a concorrência de São Paulo, Bahia e Fortaleza.

Segundo informações do SBT, o presidente Mário Bittencourt confirmou a negociação nesta terça-feira, diretamente de Cali, na Colômbia, onde acompanhou a vitória tricolor sobre o América de Cali pela Copa Sul-Americana, resultado que deu vantagem aos cariocas rumo às quartas de final.

O defensor chega ao Flu sem custos de contratação e com contrato até o fim de 2027. O clube carioca igualou o salário que Rabello recebia no Galo e fechou o negócio, que será oficializado em breve. Inicialmente, a expectativa era de um empréstimo, mas o presidente confirmou o vínculo definitivo.

A chegada de Igor Rabello reforça um setor que sofreu baixas recentes: Ignacio e Thiago Silva estão no departamento médico, deixando o técnico com menos opções para a defesa. No Atlético-MG, Rabello vinha sendo reserva sob o comando de Cuca, com apenas oito partidas disputadas em 2025, sendo quatro no Campeonato Brasileiro. Ele ainda não atingiu o limite de sete jogos na competição, podendo assim atuar por outra equipe no torneio.

O São Paulo, que esteve muito próximo de contar com o jogador, chegou a abrir negociações, mas não conseguiu superar a proposta do tricolor carioca. O zagueiro já havia sido alvo do clube paulista em 2022, quando as tratativas não avançaram e o Atlético optou por renovar seu contrato. No Morumbi, ele poderia ser inscrito na Libertadores apenas a partir das quartas de final, em caso de classificação, já que o regulamento permite três trocas na lista de inscritos nessa fase.

Com o acordo fechado, o Fluminense aguarda apenas os trâmites finais para anunciar oficialmente Igor Rabello como novo reforço para a sequência da temporada.